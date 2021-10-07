ألمانيا.. أرمين لاشيت يستقيل من رئاسة الحزب المسيحي الديمقراطي

أعلن أرمين لاشيت عن استقالته من رئاسة الحزب المسيحي الديمقراطي في ألمانيا بعد خسارة كبيرة في الانتخابات العامة، حسب قناة "العربية".

رفض كاسح لبقاء أرمين لاشيت

وكانت غالبية واضحة من الألمان أعربوا عن تأييدهم لاستقالة مرشح التحالف المسيحي للمستشارية، أرمين لاشيت، من جميع مناصبه السياسة.

وأظهر الاستطلاع، الذي أجراه معهد "يوجوف" لقياس مؤشرات الرأي، الأسبوع الماضي، تأييد 68% من الألمان ذلك، بينما أعرب 13% عن رفضهم لهذا الأمر.

ويرأس لاشيت الحزب المسيحي الديمقراطي، الذي تنتمي إليه المستشارة أنجيلا ميركل، كما أنه يشغل منصب رئيس حكومة ولاية شمال الراين-ويستفاليا، غربي ألمانيا.

وحصل الحزب الاشتراكي الديمقراطي على 25.7% من الأصوات في الانتخابات التي جرت الأحد الماضي، وهي أفضل نتيجة يحققها منذ سنوات، في حين تراجع التحالف المسيحي، المكون من الحزب المسيحي الديمقراطي والحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، إلى مستوى قياسي، حيث حصل على 24.1% من الأصوات بعد 16 عاما في الحكم.

مشاورات تشكيل حكومة ائتلافية

ويبدأ الاشتراكيون الديمقراطيون وحزب الخضر والليبراليون في ألمانيا، محادثات أولى لمحاولة تشكيل ائتلاف غير مسبوق بدون مشاركة المحافظين، رغم أن زعيمهم أرمين لاشيت لم يعترف بعد بهزيمته.

وبعد عشرة أيام من الانتخابات التي فاز بها بصعوبة الحزب الاشتراكي الديمقراطي، تتكثّف المفاوضات في الكواليس في ألمانيا التي لا تزال متأثرة بالشلل الذي شهدته على مدى أشهر بعد الانتخابات التشريعية العام 2017 بسبب المفاوضات التي استمرت لوقت طويل.

وأعلن حزب الخضر الذي حلّ ثالثًا في انتخابات 26 سبتمبر الماضي، عن رغبته في تعميق المحادثات مع الاشتراكيين الديمقراطيين والحزب الديمقراطي الحر الليبرالي.

وقالت أنالينا بيربوك التي تشارك في رئاسة حزب دعاة حماية البيئة إن "مصلحتنا تكمن في إنجاز الأمور بسرعة".

من جهته، أوضح روبرت هابيك الذي يشارك بيربوك رئاسة حزب الخضر أن "مناقشات الأسابيع الأخيرة كشفت عن أن أكبر نقاط الالتقاء في المحتوى في إطار هذا الاقتراح (أي مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي والحزب الديمقراطي الحر) ممكنة خصوصًا في مجال السياسة الاجتماعية".

واقترح الحزب الديمقراطي الحر الليبرالي، على الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر عقد لقاء لبدء محادثات أولى بهدف رسم ملامح حكومة مقبلة "وسطية تقدمية"، بحسب زعيم الليبراليين كريستيان ليندنر.