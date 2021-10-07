زلزال يهز المباني في طوكيو بقوة 6.5 ريختر

أعلنت وكالة رويترز للأنباء، اليوم الخميس، عن وقوع زلزال يهز المباني في العاصمة اليابانية طوكيو، حيث أعلنت أن قوته 6.5 على مقياس ريختر.

وقالت الحكومة اليابانية: "لا قلق من موجة تسونامي بعد زلزال طوكيو".

ولم يكن الزلزال اليوم الأول ولكن ضرب اليابان، في الساعات الأولى من صباح أمس الأربعاء، زلزال شدته 5.9 درجة، حسبما أفادت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية.

وأضافت أن الزلزال ضرب مقاطعة آوموري وإيوات في شمال البلاد في الساعات الأولى من صباح الأربعاء.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "إن اتش كيه" إن الزلزال وقع في حوالي الساعة (02.46) صباحا بالتوقيت المحلي.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون، أنه تم نقل شخصين إلى المستشفى بعد إصابتهما بجروح، بينما تم تعليق بعض خدمات القطارات في المنطقة لإجراء فحوص بشأن السلامة، وفقا لرويترز.

وبلغت شدة الزلزال (+5) بالمقياس الياباني لشدة الزلازل، وهو مستوى قد يسببب أضرارا ببعض المباني.

ومن جهتها، أعلنت هيئة الأرصاد والسلطات المحلية اليابانية إن زلزالا بلغت قوته 5.9 درجة ضرب شمال شرق اليابان في ساعة مبكرة من صباح أمس الأربعاء، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص، لكن لم يكن هناك خطر بحدوث تسونامي؛ فيما لم ترد أنباء عن أضرار جسيمة في الممتلكات.

وقالت الهيئة إن الزلزال وقع في الساعة 2:46 صباحا، وكان مركزه في المحيط الهادي قبالة محافظة إيواتي على عمق حوالي 56 كيلومترا، وفقا لصحيفة جابان تايمز اليابانية.

وفي أعقاب الزلزال، قالت شركة توهوكو للطاقة الكهربائية إنه لم يتم رصد أي شيء غير عادي في محطتي الطاقة النووية في مقاطعتي أوموري ومياجي.

كما هز زلزال المباني في العاصمة اليابانية طوكيو يوم الاثنين الماضي، لكن أكدت تقارير أنه لا يوجد خطر من وقوع أمواج مد عاتية (تسونامي) ولم ترد تقارير فورية عن وقوع خسائر بشرية أو مادية.