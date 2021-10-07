«الأوقاف» تُطلق المسابقة القرآنية الثانية للطلاب الوافدين

أعلن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بوزارة الأوقاف، عن مسابقته الثانية للقرآن الكريم وفهم مقاصده العامة للراغبين من الطلاب الوافدين المقيدين على منحة المجلس أو الدارسين بالأزهر الشريف أو بأي من الجامعات المصرية أو المعاهد الأزهرية والمعاهد العليا ، وسوف تكون المسابقة في ثلاثة فروع:

• الفرع الأول :حفظ القرآن الكريم كاملًا مع تجويده وفهم مقاصده العامة.

• الفرع الثاني : حفظ نصف القرآن الكريم.

• الفرع الثالث : حفظ ربع القرآن الكريم.

ويحصل الفائزون في هذه المسابقة على مكافآت مالية قيمة، وكذا مكتبات علمية من إصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، كما سيتم ترشيح الناجحين منهم في الفرع الأول للمشاركة في المسابقة العالمية الثامنة والعشرين للقرآن الكريم، والتي تعقدها وزارة الأوقاف في الفترة من 11-15 ديسمبر 2021.

ويأتي ذلك في ضوء رسالة الأوقاف العالمية لنشر الفكر الوسطي المستنير في مختلف دول العالم، وحرصها الشديد على رعاية الطلاب الوافدين الباحثين عن صحيح العلم الشرعي والفكر الوسطي ،

فعلى الراغبين في التقدم للمسابقة ملء النموذج المرفق خلال أسبوع من تاريخه.

كانت هيئة الأوقاف المصرية، حققت رقمًا قياسيًّا جديدًا في إيرادات وأرباح الربع الأول من العام المالي الحالي 2021/ 2022م ، حيث بلغ إجمالي الإيرادات والأرباح مبلغًا وقدره (363,899,994) جنيهًا ، بزيادة قدرها (48,515,245) جنيهًا بنسبة زيادة تقدر بنحو 15,4% عن نفس الفترة من العامل المالي 2020 /2021م ، وبذلك تكون هيئة الأوقاف المصرية قد حققت أربعة أرقام قياسية جديدة في هذا الربع الأول على النحو التالي:

• شهر يوليو 2021م مبلغًا وقدره (100,052,525) جنيهًا ، بزيادة قدرها (11,525,579) جنيهًا عما تم تحصيله خلال نفس الشهر من العام الماضي بنسبة زيادة قدرها 13%.

• شهر أغسطس 2021م مبلغًا وقدره (122,5) مليون جنيه بزيادة قدرها (30,929,832) جنيهًا عما تم تحصيله خلال نفس الشهر من العام الماضي ، وبنسبة زيادة 33,8%.

• شهر سبتمبر 2021م مبلغًا وقدره (141,254,807) جنيه بزيادة قدرها (5,967,172) جنيهًا عما تم تحصيله خلال نفس الشهر من العام الماضي ، وبنسبة زيادة تبلغ 4,4%.

• إجمالي الربع الأول (يوليو - أغسطس - سبتمبر) مبلغًا وقدره (363,899,994) جنيهًا ، بزيادة قدرها (48,515,245) جنيهًا بنسبة زيادة تقدر بنحو 15,4% عن نفس الفترة من العام المالي الماضي.

ثامنًا: في مجال الرعاية الصحية وتطوير مستشفى الدعاة

26. تم علاج (27) حالة إصابة بفيروس كورونا بمستشفى الدعاة ، ليرتفع عدد حالات الشفاء من كورونا إلى (365) حالة.

27. تم علاج (202) مريضًا من حالات قوائم الانتظار ، إضافة إلى الخدمات العلاجية المتنوعة.

ملحق صور بعض المساجد التي تم افتتاحها وبعض الدورات التدريبية