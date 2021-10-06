الأربعاء 06 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

توقعات بمشاركة 42 و38% فى الانتخابات البرلمانية العراقية

الانتخابات البرلمانية
الانتخابات البرلمانية العراقية

أظهر استطلاع للرأي العام في العراق، اليوم الأربعاء، أن نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة التي ستجرى في العراق يوم الأحد المقبل، ستتراوح بين 42 و38 % في أرجاء البلاد. 

ومن المنتظر أن تفتح مراكز الاقتراح أبوابها أمام أكثر من 24 مليون عراقي للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات العامة البرلمانية المبكرة يوم الأحد المقبل، في خامس عملية انتخابية في العراق منذ الإطاحة بالرئيس العراقي الراحل صدام حسين .

وكشف استطلاع للرأي العام أجراه مركز الرافدين للحوار استهدف عينة شملت 5700 شخص من مختلف الشرائح إن النسبة المتوقعة للمشاركين في الاقتراع ستكون بين 42 و38 ‎%‎ في عموم البلاد. 

وأوضح بيان المركز: أن الاستطلاع شمل عينة مختلف الشرائح والأعمار والمستويات التعليمية للناخبين الذين سيدلون بأصواتهم عبر استلامهم بطاقاتهم الانتخابية .

ورجح الاستطلاع تقدم الكتلة الصدرية بزعامة مقتدى الصدر نتائج الانتخابات بين المكون الشيعي تليها كتلة الفتح بزعامة هادي العامري ثم كتلة قوى الدولة الوطنية بزعامة عمار الحكيم فيما رجح الاستطلاع حصول قوى تشرين على المرتبة الرابعة. 

فيما توقع الاستطلاع أن يحصد تحالف تقدم بزعامة محمد الحلبوسي على غالبية أصوات الناخبين من أهل السنة يليها تحالف عزم بزعامة خميس الخنجر ثم تحالف يضم الحزب الإسلامي العراقي.

الجدير بالذكر، أكد مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، اليوم، أن وجود المراقبين الدوليين في العراق يعطي ضمانة للجميع، ويؤكد اهتمام العالم بالانتخابات العراقية، مشيرا إلى أن حكومة بلاده تعمل على أن تكون مراكز الاقتراع آمنة ومهيأة لاستحقاق العراقيين في الانتخابات.

ولفت مستشار الأمن القومي العراقي، خلال لقائه سفير الاتحاد الأوروبي في العراق ڤيليه ڤاريولا، بحضور رئيس البعثة الأوربية الاستشارية كريستوف بيوك، ونائبه أگنه گليفيسكاتي- إلى أن العراق يسعى لعلاقات متوازنة مع السعودية وإيران . 

العراق الانتخابات الانتخابات العامة البرلمانية الرافدين الاقتراع

رئيس التحرير

وائل لطفى

السادات.. الرئيس الذى استشهد مرتين

الأكثر قراءة

موعد نتيجة تقليل الاغتراب 2021.. وخطوات الاستعلام

سائق أول سيارة تخترق خط بارليف: كنت سببًا في الاستغناء عن الخبراء الروس أثناء أكتوبر

«الإفتاء»: أول أيام شهر ربيع الأول الجمعة

وزير البترول يقرر تعيين أحمد أسعد رئيسًا لشركة البتروكيماويات

وثائق النصر.. اعترافات قادة إسرائيليين عن سقوط أقوى حصونهم فى 7 أيام

رابط استخراج نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2021 برقم الجلوس والرقم السري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد مجاهد

شعراء أكتوبر غنوا للنشيد والشهيد والعَلم

خالد عكاشة

الوثائق التى رفعت الغطاء قليلًا عن ألغاز التمويل

ماجدة الجندى

جمال الغيطانى وثق رائحة المحاربين على جبهة القتال

ماجد حبته

مأزق «فيسبوك».. وسلامتنا!

د هند جاد

الناس ليسوا أجرة أو «تمليك»

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه (20).. توبة الجماعات الإسلامية

إبراهيم داود

معجزات الجزائر

ماجد حبته

كيف شارك «بايدن» فى نصر أكتوبر؟!

صور

المنتخب يتدرب مرتين في اليوم الثاني بمعسكر برج العرب

مراحل تصنيع اللقاح فى مصنع فاكسيرا

التطعيم ضد كورونا فى مركز شباب روض الفرج

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يستولون على شقة بالقدس.. ومستعربون يختطفون شابًا فى جنين

الخارجية الفلسطينية: جرائم المستوطنين دليل آخر على صحة ومصداقية الموقف الفلسطينى

فى 1292 صفحة.. الأرشيف الإسرائيلى ينشر تفاصيل «الاجتماعات الصعبة» أثناء حرب أكتوبر