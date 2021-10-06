توقعات بمشاركة 42 و38% فى الانتخابات البرلمانية العراقية

أظهر استطلاع للرأي العام في العراق، اليوم الأربعاء، أن نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة التي ستجرى في العراق يوم الأحد المقبل، ستتراوح بين 42 و38 % في أرجاء البلاد.

ومن المنتظر أن تفتح مراكز الاقتراح أبوابها أمام أكثر من 24 مليون عراقي للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات العامة البرلمانية المبكرة يوم الأحد المقبل، في خامس عملية انتخابية في العراق منذ الإطاحة بالرئيس العراقي الراحل صدام حسين .

وكشف استطلاع للرأي العام أجراه مركز الرافدين للحوار استهدف عينة شملت 5700 شخص من مختلف الشرائح إن النسبة المتوقعة للمشاركين في الاقتراع ستكون بين 42 و38 ‎%‎ في عموم البلاد.

وأوضح بيان المركز: أن الاستطلاع شمل عينة مختلف الشرائح والأعمار والمستويات التعليمية للناخبين الذين سيدلون بأصواتهم عبر استلامهم بطاقاتهم الانتخابية .

ورجح الاستطلاع تقدم الكتلة الصدرية بزعامة مقتدى الصدر نتائج الانتخابات بين المكون الشيعي تليها كتلة الفتح بزعامة هادي العامري ثم كتلة قوى الدولة الوطنية بزعامة عمار الحكيم فيما رجح الاستطلاع حصول قوى تشرين على المرتبة الرابعة.

فيما توقع الاستطلاع أن يحصد تحالف تقدم بزعامة محمد الحلبوسي على غالبية أصوات الناخبين من أهل السنة يليها تحالف عزم بزعامة خميس الخنجر ثم تحالف يضم الحزب الإسلامي العراقي.

الجدير بالذكر، أكد مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، اليوم، أن وجود المراقبين الدوليين في العراق يعطي ضمانة للجميع، ويؤكد اهتمام العالم بالانتخابات العراقية، مشيرا إلى أن حكومة بلاده تعمل على أن تكون مراكز الاقتراع آمنة ومهيأة لاستحقاق العراقيين في الانتخابات.

ولفت مستشار الأمن القومي العراقي، خلال لقائه سفير الاتحاد الأوروبي في العراق ڤيليه ڤاريولا، بحضور رئيس البعثة الأوربية الاستشارية كريستوف بيوك، ونائبه أگنه گليفيسكاتي- إلى أن العراق يسعى لعلاقات متوازنة مع السعودية وإيران .