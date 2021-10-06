الأربعاء 06 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

بلقيس: فخورة بالمشاركة فى أوبريت «كمل عبورك» أمام الرئيس السيسى

بلقيس فتحي
بلقيس فتحي

أعربت النجمة الإماراتية بلقيس، عن فخرها وسعادتها بمشاركتها في الأوبريت الغنائي “كمل عبورك” الذى شاركت فيه رفقة كل من النجم تامر حسني والمطربة ريهام عبدالحكيم والمطرب مصطفى حجاج والمطرب أبو وعدد من المطربين، الذي قدمته، اليوم الأربعاء، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسى بمركز المنارة  ضمن احتفالات الدولة المصرية بالذكرى الـ48 لانتصار حرب أكتوبر.

وقالت بلقيس فتحي في تصريح خاص، لـ"الدستور"، إنها شعرت بالفخر بالوقوف أمام رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي ضمن احتفالات ذكرى نصر أكتوبر، مشيرة إلى أن مصر تعتبر بلدها الثاني.

وأضافت أن الجزء التي قدمته خلال الأوبريت هو جزء مهم للغاية الذي كان تختص بالشهيد أحمد منسي القائد العسكري الذي في  قلوب جميع المصريين، بل جميع الوطن العربي، متمنية أن تحظى بمشاركات أخرى في مثل هذه الاحتفالات الوطنية في مصر.

ووجهت بلقيس فتحي الشكر لكل القائمين على هذا الأوبريت كل من الشاعر الغنائي محمد البوغا، والملحن أحمد العتبانى.

 

المطربة بلقيس فتحي المطربة بلقيس أوبريت كمل عبورك كمل عبورك احتفالية الذكرى 48 لانتصار حرب أكتوبر تامر حسني

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