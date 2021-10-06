سمير فرج: «السيسى» هو الملازم أول الوحيد الذى حصل على امتياز تحت قيادتى

قال اللواء سمير فرج، إن الملازم الأول الوحيد الذي حصل على تقرير سري امتياز هو الملازم أول عبدالفتاح السيسي، من بين أربعة قادة في كتيبته يحصلون على امتياز.

وأضاف فرج، ردًا على توجيه الرئيس السيسي تحية له لأنه كان قائد كتيبته في القوات المسلحة، وذلك خلال الندوة التثقيفية الـ34 للقوات المسلحة، أنه "عند حصول أحد على امتياز لا بد من كتابة الأسباب، مستعرضًا مواقف شجاعة وبطولية للملازم أول عبدالفتاح السيسي برفقته، وذلك أثناء عاصفة رملية ردمت الطريق وكان بالكتيبة موانع ألغام دفاعية، حيث قال السيسي آنذاك إن: "المدنيين سيعبرون في الصباح وأنا على دراية بالطريق وأعرفه جيدًا وقام بالنزول ليفتح الطريق وهو ما أثبت أنه ضابط صاحب قرار، وذكر اللواء سمير فرج مواقف شجاعة أخرى للملازم أول عبدالفتاح السيسي حرصًا منه على سلامة الكتيبة وأفرادها".

وتطرق فرج إلى أن "صاحب القرار"، في إشارة إلى السيسي، رأيته عندما قرر تخليص مصر من الإخوان واتخذ هذا القرار، قائلًا: "وأنا لا أنفاق وأقول كلمة حق، كما أننا كنا معًا في المجلس العسكري وكان أحدث ضابط في المجلس، وهذا القرار سيُكتب له بعد مائة عام".

ومضى يقول: "عند اتخاذك هذا القرار في 30 يونيو، تذكرت منذ 40 عامًا الملازم أول عبدالفتاح السيسي الذي اتخذ القرار في كتيبة وعمره 22 عامًا"، معربًا عن فخره واعتزازه بأنه كان في يوم من الأيام مع السيسي في الكتيبة.

ونوه بأن ما يفعله الرئيس السيسي اليوم على أرض الوطن هو حلم نحلم به، مستعرضًا في الوقت ذاته ما تم في مصر من بنية تحتية ومشروعات عظيمة تتم في عهد الرئيس السيسي، معبرًا عن سعادته بكل هذا التطوير، قائلًا: "أيدينا في يدك وسنكمل مشوارنا".