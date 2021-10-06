الأربعاء 06 أكتوبر 2021
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سياسي

برلماني: الرئيس السيسي يستلهم العزيمة والإصرار من روح نصر أكتوبر لتحقيق الإنجازات

النائب مصطفى الكحيلى
النائب مصطفى الكحيلى

قال النائب مصطفى الكحيلي، عضو لجنة الإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، و أمين قطاع الأعمال في حزب مستقبل وطن بأسيوط، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يستلهم العزيمة والإصرار والنجاح من روح نصر أكتوبر المجيد لتحقيق الإنجازات التي نراها في مصر يوما بعد يوم.

وأضاف عضو لجنة الإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ،  في بيان له اليوم الأربعاء، أن الرئيس "السيسي" ناجح في كل ما يخطط له من مشروعات وخدمة لوطنه وأبناء وطنه، بإصرار وعزم كالذي تسلح به أبطال عبور أكتوبر، ولما لا وهو واحد من أبطال القوات المسلحة صاحبة العزم والإرادة.

- جميع الأجيال تفخر وتعتز بنصر أكتوبر 

وتابع  “الكحيلي”، أن تصريحات الرئيس في الندوة التثقيقية للقوات المسلحة، اليوم، نابعة من قيادة وطنية تحب بلدها وتعمل فقط لراحة الشعب وتوفير حياة كريمة له، وأشار إلى أن جميع الأجيال تفخر وتعتز بنصر أكتوبر المحفور في وجدان وذاكرة كل المصريين، قدما التهنئة للشعب والقوات المسلحة والرئيس السيسى بمناسبة الذكرى 48 لحرب العزة والكرامة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى،  قال خلال كلمته بالندوة التثقيفية "العبور إلى المستقبل" بمناسبة احتفالات القوات المسلحة بنصر أكتوبر المجيد، إن الأمة حشدت قوتها الشاملة لتغير واقع مرير وتأخذ أساب النجاح من المنهج العلمى فى الإعداد والتخطيط، ومن دراسة نتائج تجارب الماضى والعمل والكفاح ليل نهار، لبلوغ الهدف وتحقيق النصر.

وأضاف: "دائما ما يمثل احتفال نصر أكتوبر، مناسبة عزيزة لتشعرنا بالفخر والاعتزاز الوطني، ونتذكر حجم الصعاب والتحديات التي تغلبنا عليها لنصل لحاضرنا الذي تسطر فيه مصر قصة نجاح عظيمة بدأت منذ سنوات، ونجسد العزيمة المصرية التي تقهر الصعاب، ونرى اليوم مصر بالأرقام والحقائق قد وجدت مسارها الصحيح لتمضى بخطى ثابتة في طريق التنمية والتقدم، وتغير واقعها على نحو يليق بتاريخها وحضارتها وعظمة شعبها، ونمضى معا بقوة وعزيمة لبناء وتنمية بلادنا رغم تعاظم التحديات خاصة في محيطنا الإقليمي المضطر والمعقد والأزمات العالمية غير المسبوقة والتي لم تكن مصر بمنأى عنها، وخاصة جائحة كورونا".

الرئيس عبدالفتاح السيسي حزب مستقبل وطن الندوة التثقيفية نصر أكتوبر عضو مجلس الشيوخ النائب مصطفى الكحيلى أبطال القوات المسلحة عبور

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رسائل ٦ أكتوبر

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