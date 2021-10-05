«الصحة» تعطى روشتة للأطفال قبل بدء العام الدراسى لمواجهة كورونا

قالت الدكتورة نهى عاصم مستشار وزيرة الصحة للأبحاث، إن الركن الرئيسي في العام الدراسي المقبل الذي يبدأ السبت يعتمد على مبدأ "الوقاية خير من العلاج" ويتضمن التهوية الجيدة والتباعد الاجتماعي والتغذية المدرسية السليمة مما يقوي جهاز المناعة.

وشددت خلال مداخلة مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع على شاشة "أون إي" مساء اليوم الثلاثاء، على أهمية ارتداء الكمامات لصغار الطلاب بطريقة سليمة وأن يضع الطفل يده على سطحها الخارجي فقط.