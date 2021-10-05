الثلاثاء 05 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

ما الذي يجب تذكره من عرض شانيل لربيع وصيف 2022؟ (صور)

عرض شانيل
عرض شانيل

اختتم أسبوع الموضة في باريس عروضه، اليوم الثلاثاء، بوصول عرض شانيل لربيع وصيف 2022  للمنصة، وتم تنظيم هذا العرض من قبل  Grand Palais Éphémère. وفي سياق ذلك تستعرض “الدستور" أبرز ما ميز العرض هذا العام.

 

شانيل ربيع 2022
عرض شانيل 


العودة إلى أجواء الثمانينيات


سيطر على المنصات صوت الفلاش المتلألئ الذي كان ينتشر في العروض في الثمانينيات، عندما قدمت العارضات عرضًا على منصة مرتفعة، وتقول فيرجيني فيارد المسئولة عن العرض في البيان الصحفي الخاص بهم إنها أرادت إعادة اكتشاف الرهان الناجح للعلامة، وظهرت الأزياء المبهجة التي تميز هذه الفترة.

ولهذا العرض السعيد دعت فيرجيني فيارد مجموعة من المشاهير للاستمتاع بمشاهدة أجواء عروض الثمانينات في مكان بسيط مع منصة مركزية.

شانيل ربيع 2022
عرض شانيل 

سيطرت ألوان الباستيل


وعرضت الفساتين والبدلات القصيرة في مجموعة ألوان باستيل رائعة، تتراوح من اللون الوردي الناعم إلى البنفسجي إلى الأصفر المشمس، وهذه هي الألوان نفسها التي يتم إختيارها لتصميم  الحقائب .

وبالإضافة إلي تفاصيل خزانة شانيل  كان عقد الموضة هذا  الذي يظهر في الصورة شئائا مشترك لدي عدد كبير من العارضات .

شانيل ربيع 2022
عرض شانيل 

ملابس السباحة

 

تم التركيز علي ملابس السباحة في هذا العرض أيضا حيث ظهرت العارضتان Luna Bijl و Anna Ewers على وجه الخصوص مرتدين البيكيني الأسود المزين بالزينة البيضاء البسيطة، وتعد هذه  قطعة  سباحة أساسية بسيطة وفعالة.

كما تم عرض سلسلة من ملابس السباحة الأخرى المرغوبة والتي تتراوح من ملابس السباحة الذهبية المكونة من قطعة واحدة المثالية للنهار أو الليل، وتم تزيين قطع السباحة هذه بقلادات ملائمة.

شانيل ربيع 2022
عرض شانيل 
شانيل اسبوع الموضة أخبار الأزياء عرض أزياء شانيل ملابس السباحة أزياء الثمانينات

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وائل لطفي

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