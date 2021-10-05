ما الذي يجب تذكره من عرض شانيل لربيع وصيف 2022؟ (صور)

اختتم أسبوع الموضة في باريس عروضه، اليوم الثلاثاء، بوصول عرض شانيل لربيع وصيف 2022 للمنصة، وتم تنظيم هذا العرض من قبل Grand Palais Éphémère. وفي سياق ذلك تستعرض “الدستور" أبرز ما ميز العرض هذا العام.

عرض شانيل



العودة إلى أجواء الثمانينيات



سيطر على المنصات صوت الفلاش المتلألئ الذي كان ينتشر في العروض في الثمانينيات، عندما قدمت العارضات عرضًا على منصة مرتفعة، وتقول فيرجيني فيارد المسئولة عن العرض في البيان الصحفي الخاص بهم إنها أرادت إعادة اكتشاف الرهان الناجح للعلامة، وظهرت الأزياء المبهجة التي تميز هذه الفترة.

ولهذا العرض السعيد دعت فيرجيني فيارد مجموعة من المشاهير للاستمتاع بمشاهدة أجواء عروض الثمانينات في مكان بسيط مع منصة مركزية.

عرض شانيل

سيطرت ألوان الباستيل



وعرضت الفساتين والبدلات القصيرة في مجموعة ألوان باستيل رائعة، تتراوح من اللون الوردي الناعم إلى البنفسجي إلى الأصفر المشمس، وهذه هي الألوان نفسها التي يتم إختيارها لتصميم الحقائب .

وبالإضافة إلي تفاصيل خزانة شانيل كان عقد الموضة هذا الذي يظهر في الصورة شئائا مشترك لدي عدد كبير من العارضات .

عرض شانيل

ملابس السباحة

تم التركيز علي ملابس السباحة في هذا العرض أيضا حيث ظهرت العارضتان Luna Bijl و Anna Ewers على وجه الخصوص مرتدين البيكيني الأسود المزين بالزينة البيضاء البسيطة، وتعد هذه قطعة سباحة أساسية بسيطة وفعالة.

كما تم عرض سلسلة من ملابس السباحة الأخرى المرغوبة والتي تتراوح من ملابس السباحة الذهبية المكونة من قطعة واحدة المثالية للنهار أو الليل، وتم تزيين قطع السباحة هذه بقلادات ملائمة.