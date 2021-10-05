الثلاثاء 05 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مجلس التعاون الخليجي وإيرباص يوقعان اتفاقية للتواصل الأمني عبر الحدود

مجلس التعاون الخليجي
مجلس التعاون الخليجي

وقع مجلس التعاون لدول الخليج وشركة (إيرباص) مذكرة تفاهم خلال فعاليات معرض إكسبو 2020 دبي لتعزيز التنسيق والتواصل الأمني عبر الحدود بين دول الخليج العربي، تبدأ أولى خطوات الاتفاقية بتطبيق عملية "إثبات المفهوم" بين اثنتين من الدول الأعضاء في مجلس التعاون.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن إيرباص ستتولى - بموجب اتفاقية - "إثبات المفهوم" مسؤولية اختبار الربط البيني لشبكات الاتصالات الحرجة للسلامة العامة على أراضي دولتين من الخليج العربي.

ووقع على الاتفاقية كل من اللواء هزاع بن مبارك الهاجري الأمين المساعد للشؤون الأمنية بالأمانة العامة لمجلس التعاون وسليم بوري الرئيس الإقليمي في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ في سكيور لاند كوميونيكيشنز لدى إيرباص.

وقال سليم بوري " نعتزم استخدام واجهة النظام البيني للربط بين شبكتي اتصالات المهام الحرجة، كما سنستفيد من المزايا المتقدمة لأنظمة التترا في دعم أنظمة الاتصالات العابرة للحدود بين وكالات السلامة العامة، ما يشكل خطوة بالغة الأهمية في الوقت الذي نواجه فيه الكثير من التحديات المتعلقة بأمن الحدود.

وبموجب اتفاقية "إثبات المفهوم"؛ سيقوم فريق خبراء باختبار مختلف الجوانب التقنية والتشغيلية الرئيسية المرتبطة بهذا الشأن مع تقديم أفضل مستويات التوافر والخصوصية والأمن التي نوفرها لهذه الاتصالات.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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