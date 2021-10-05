البرتغال: تقديم جرعة ثالثة معززة من لقاح كورونا لمن تجاوز عمره 65 عاما

أعلنت الحكومة البرتغالية، أنها ستقدم جرعات معززة من لقاح كورونا لمن يزيد عمره على 65 عامًا بدءا من 11 أكتوبر.

وذكرت صحيفة “الجارديان” البريطانية، أن البرتغال التي تتمتع بأعلى معدل تطعيم في العالم بتحصين 85% من إجمالي سكانها بشكل كامل، كانت قد بدأت شهر سبتمبر الماضي بإعطاء جرعة معززة إضافية من مصل كورونا للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 16 عامًا ويعانون من ضعف في جهاز المناعة.

وقال وزير الصحة البرتغالي أنطونيو سيلز، إن نطاق الجرعات التعزيزية سيمتد ليشمل كل شخص يبلغ من العمر 65 عامًا أو أكبر بدءًا من 11 أكتوبر.

وتُسلّط حملات التعزيز في الأجزاء الأكثر ثراءً من أوروبا الضوء على التفاوت المتزايد في معدلات التطعيم عبر الاتحاد الأوروبي. ففي بلدان أوروبا الشرقية، مثل بلغاريا ورومانيا، تنخفض معدلات التحصين مقارنة بإسبانيا وفرنسا والبرتغال.