أولياء الأمور يستقبلون المعلم البريء من تهمة تحرش فى القليوبية بالزغاريد

استقبل عشرات الطلاب وأولياء أمور بمدرسة مصطفى كامل الرسمية للغات ببنها، المُعلم الذى تم تبرئته من جريمة التحرش بعدد من الطالبات بالطبل البلدى والزغاريد والورود أمام قسم ثان.

كانت محكمة جنايات بنها، برئاسة المستشار خالد الشباسى، قضت ببراءة معلم لغة إنجليزية، من تهمة التحرش وهتك عرض 13 طالبة بأحدى المدارس الخاصة، في القضية رقم 3500 لسنة 2021 قسم ثان بنها، والمقيدة برقم كلي 1310 لسنة 2021.

وأوضحت المحكمة فى حيثيات حكمها، أنه تبين كيدية البلاغات المقدمة بحق المجنى عليه، كما أن الوقائع محل التهم الموجهة إليه مرت عليها أكثر من 7 سنوات، وجاءت كلها أقوال مرسلة لا دليل عليها، فضلا عن فحص الموضوع بمعرفة وزارة التربية والتعليم جهة عمل المجنى عليه وتقصى الحقائق وانتهت إلى أنه حسن السير والسلوك والأخلاق ولم يوقع عليه أية جزاءات.

تضامن مع المعلم ما يزيد عن 300 طالب وطالبة خارج وداخل المحكمة، مشيدين بأخلاقه، كما تبين أن السبب الرئيسى لتحريك الشكاوى والبلاغات تم عن طريق "بوست" على مواقع التواصل الاجتماعى من خارج مصر "الولايات المتحدة الأمريكية"، وبدأت طالبات فى كتابة تعليقات عليه.



وكانت نيابة قسم بنها برئاسة المستشار خالد الديب رئيس النيابة بإشراف المستشار عماد مهنا رئيس النيابة الكلية بشمال بنها، أمرت فى وقت سابق بحبس المدرس المتهم بالتحرش بطالبات مدرسة تجريبية ببنها 4 أيام على ذمة التحقيقات، لحين ورود تحريات المباحث.



وكشفت التحقيقات بسؤال عدد من الفتيات الشاكيات اللائى اتهمن المدرس بالتحرش وتتراوح أعمارهن ما بين 14 عاما حتى 21 عاما، أنهن اتهمن المدرس بالتحرش بهن فى فترات وأعوام سابقة خلال تلقيهن الدروس.



فيما أنكر المعلم كل الاتهامات، مؤكدًا أمام جهات التحقيقات، أن سبب الاتهام بعض المشكلات والخلافات بينه وبين إحدى الشاكيات والتى طردها من مجموعة درس خصوصى منذ عام ونصف العام، ما تسبب فى التربص به واتهامه بالتحرش.