الثلاثاء 05 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

حبس موظفة متهمة بالرشوة 4 أيام على ذمة التحقيقات فى بورسعيد

حبس موظفة
حبس موظفة

قرر المستشار محمد بهاء وكيل النائب العام بنيابة الزهور ببورسعيد، حبس المتهمة «وفاء» الموظفة بمديرية مساحة بورسعيد، 4 أيام علي ذمة التحقيقات، لإتهامها بالرشوة.

 

وكشف «أحمد العتال» محامي المجني عليه أن حملة أمنية مكبرة لإدارة الأموال العامة بمشاركة قسم المساعدات الفنية بوزارة الداخلية، تمكنوا من ضبط المتهمة أمس الأثنين، متلبسة بتلقي رشوة من موكله.

 

توجه «محمد ط» المجني عليه إلي مديرية المساحة بمحافظة بورسعيد، وفوجئ بأن الموظفة المذكورة قد طلبت منه مبلغ من المال علي سبيل الرشوة لإنهاء الرفع المساحي للوحدة السكنية الخاصة به.

 

وأشار «محامي المجني عليه» أن موكله قام بابلاغ الجهات المعنية وتمكنت حملة الأموال العامة من ضبط المبلغ المالي 1100 جنيهاً بحوزة المتهمة، كما تمكنت من التحفظ علي حصيلة اليوم من الرشاوي والتي بلغت 35500 الفاً.

 

وأضاف، أن الجهات التي شاركت في عملية الضبط أعدت خطة محكمة، وتم تصوير الواقعة بالصوت والصورة، لتوثيق عملية الرشوة ووضع الأدلة والبراهين الواضحة أمام النيابة العامة، والتي حصلت منها مسبقاً علي أذن بالتصوير.

 

وكشف أن موكله دفع للموظفة 500 جنيهاً وطلبت 600 آخرين، خلال خطة سقوطها بالرشوة، وحصلت كذلك خلال ساعات عمل يوم واحد علي 35 الفاً و 500 جنيهاً من باقي المواطنين، تم ضبط 34900 منهم في حقيبة اليد الشخصية و600 جنيهاً من «درج المكتب».  

 

وكانت الأموال العامة قد تلقت بلاغاً من المواطن بطلب موظفة حكومية رشوة منه مقابل إنهاء إجراءات رفع مساحة وحدة سكنية، وتمكنت الأجهزة من ظبطها متلبسة برشوة، وتم تحرير المحضر الخاص بالواقعة، وجاء، قرار وكيل النائب العام بـ الحبس 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

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