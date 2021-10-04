الملا يهنئ الرئيس بانتصارات أكتوبر واسترداد حقول بترول سيناء

هنأ المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، نيابة عن العاملين بقطاعي البترول والثروة المعدنية الرئيس عبدالفتاح السيسى، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والقوات المسلحة وشعب مصر العظيم بمناسبة حلول الذكرى الثامنة والأربعين لانتصارات أكتوبر المجيدة.

وقال «الملا» إن هذه الذكرى الغالية على المصريين هى مبعث فخر واعتزاز لمختلف الأجيال من شعب مصر الكريم، لما حققه العبور العظيم فى هذا النصر التاريخي من استرداد للعزة والكرامة وتحرير الأرض المصرية واسترداد حق مصر فى ثرواتها باسترداد حقول بترول سيناء ١٩٧٥، ومن ثم التمهيد للسلام والاستقرار، مؤكدًا أن ما تحقق فى أكتوبر 1973 يستلهم منه المصريون علي مر الأجيال روح الإصرار والإرادة والتماسك لتحقيق الهدف موجهًا التحية لقواتنا المسلحة وشعب مصر العظيم الذى يقف دومًا داعمًا لها.

واستقبل وزير البترول، الاثنين، الدكتور وليد فياض وزير الطاقة والمياه اللبناني، والوفد المرافق والذي يزور القاهرة حاليًا.

وقال الملا إن جلسة المباحثات المشتركة شملت استعراض ومتابعة الإجراءات الخاصة لسرعة وصول الغاز الطبيعى المصري إلى لبنان عبر الأردن وسوريا، في إطار ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الذي عقد الشهر الماضي بالأردن.

أشار إلى أن التعاون بين البلدين هدفه استراتيجي أكثر منه تجاري، في إطار دعم مصر للبنان الشقيق، وإسهامًا في حل مشكلة الطاقة لديه ودعم استقرار الدولة اللبنانية.

من ناحيته، أعرب «فياض» عن امتنانه وتقديره للدور المصري لمساعدة ودعم لبنان، مشيرًا إلى أن إمداد الغاز الطبيعى المصري يمثل علاقة استراتيجية بين البلدين في مجال الطاقة باعتباره حجر الأساس في المساهمة بحل مشكلة الطاقة بلبنان.