الإثنين 04 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

1000 جنيه مكافأة تحفيزية من «القوى العاملة» للعاملين بالمديريات

محمد سعفان وزير القوى
محمد سعفان وزير القوى العاملة

وافق محمد سعفان وزير القوى العاملة، على صرف مكافأة مالية تحفيزية من رصيد فوائض شهري يوليو وأغسطس، قدرها 1000 جنيه، وذلك لجميع العاملين بمديريات القوى العاملة على مستوى محافظات مصر.

وحدد منشور لوزارة القوى العاملة، أن المكافأة سيتم صرفها لجميع العاملين القائمين على العمل في شهر أغسطس، على أن يتم دعم المديريات التي ليس لديها فائض لصرف المكافأة من مديريات أخرى.

أشار المنشور إلى أن الصرف سيتم وفقا للضوابط الآتية:

- يتولى مدير إدارة العمالة غير المنتظمة بإعداد مذكرة لمدير المديرية للاعتماد، مع مراعاة كافة الضوابط القانونية والمحاسبة المعمول بها في هذا الشأن.

- تصرف المكافأة للمتواجدين الدائمين بنسبة التواجد في الفترة من 1/8/2021، وحتى 31/8/2021.

- تصرف المكافأة للمنتدبين من الخارج للعمل بالمديرية.

- تصرف المكافأة للعاملين جزء من الوقت، بواقع 65% بنسبة تواجدهم خلال مدة الاستحقاق.

- تصرف المكافأة للعاملين المرضى بأمراض مزمنة.

- تصرف المكافأة للعاملين المرخص لهم بإجازة وضع.

- لا تصرف المكافأة للعاملين المنتدبين خارج المديرية والمعارين والمرخص لهم بإجازات بدون مرتب.

- مراعاة الضوابط الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 719 لسنة 2020.

وأعلن وزير القوى العاملة، اليوم، نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة، بالقنصلية العامة المصرية بالعاصمة الرياض بالمملكة العربية السعودية، في الحصول على مستحقات المواطنة المصرية "نورا.أ.ح.ح" ، وبلغت 123 ألفا و469 ريالا سعوديا، أي ما يعادل 517 ألفا و335 جنيها مصريا تقريبا.

وقال هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي، المستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، إن الوزير كلف المكتب بمتابعة مستحقات المواطنة "نورا.أ.ح.ح" والتي تعمل يعمل بإحدى المراكز الطبية بالرياض، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلهم أولا بأول.

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محمد سعفان وزير القوى العاملة مكافأة مالية العاملين بمديريات القوى العاملة العمالة غير المنتظمة إجازات بدون مرتب

رئيس التحرير

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حديقة الأسماك

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