وزير الإعلام اليمني يدين استهداف ميليشيا الحوثي حي الروضة بصواريخ بالستية

أدان وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني، استهداف ميليشيا الحوثي حي الروضة السكني شمال مدينة مأرب المكتظة بالسكان والنازحين؛ بثلاثة صواريخ بالستية "إيرانية الصنع".

وقال الإرياني- في تصريح اليوم الأحد، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية: إن الهجوم الإرهابي أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى من المدنيين؛ بينهم نساء وأطفال لم تتضح حصيلتهم بعد، إضافة إلى تضرر عدد من منازل المواطنين، وأن الاستهداف المتعمد للمدنيين والأحياء السكنية في مدينة مأرب عمل انتقامي جبان، يعكس فشل ميليشيا الحوثي الإرهابية في تحقيق انتصار ميداني.

وطالب بإدانة واضحة وصريحة لكل الهجمات التي تشنها ميليشيا الحوثي على المدنيين والأعيان المدنية، وتحرك لملاحقة المسئولين عنها من قيادات وعناصر الميليشيا في المحاكم الدولية.

وقد أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، عن أن الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه جازان.

وقال التحالف- حسبما أفادت قناة الإخبارية السعودية: "نتعامل مع مصادر التهديد لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية".