الأحد 03 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

لينك موقع وزارة التضامن الاجتماعي 2021 لتقديم بطاقة الخدمات المتكاملة المرحلة الثانية

بطاقة الخدمات المتكاملة
بطاقة الخدمات المتكاملة

موقع وزارة التضامن الاجتماعي.. تقديم بطاقة الخدمات المتكاملة المرحلة الثانية، التى تقدم العديد من المميزات لذوى الاحتياحات الخاصة، لذلك نستعرض معكم، خطوات التسجيل للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة المرحلة الثانية من خلال موقع وزارة التضامن الاجتماعى، خاصة فى ظل المميزات المتعددة التى تقدمها ومنها التعيين والحصول على سكن حكومى والجمع بين معاشين ,

بطاقة الخدمات المتكاملة المرحلة الثانية 2021

وارتفعت عمليات البحث والاستعلام، عبر شبكة الإنترنت عن طريقة الحصول والتقديم على بطاقة الخدمات المتكاملة المرحلة الثانية، فى إطار الخدمات المتعددة التى تقدمها وزارة التضامن لذوي الاحتياجات الخاصة، والتى ينتظر الإعلان عنها خلال أكتوبر الجاري وفقا لتصريحات وزيرة التضامن الاجتماعى.

موعد التقديم فى المرحلة الثانية لبطاقة الخدمات 

حددت وزارة التضامن الاجتماعى، خطوات استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة المرحلة الثانية، خاصة بعد إصدار حوالي 850 ألف بطاقة ضمن المرحلة الأولى؛ حيث يتم إتاحة الحصول عليها عبر عدة خطوات بسيطة كالاتى: 

يتم تسجيل كافة البيانات للشخص ذو الإعاقة فى مكتب التأهيل التابع له مع تقديم صورة من بطاقة الرقم القومى، وتقييم إثبات الإعاقة ودرجتها ونوعيتها ودرجة الصعوبة فى ممارسة الحياة اليومية للشخص.

يقوم مكتب التأهيل الاجتماعي بتحديد نوع ودرجة الإعاقة وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية للقانون، ثم يتم ملء نموذج استمارة الخدمات للحصول على البطاقة.

 

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الأوراق المطلوبة 

يتم الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة من خلال تقديم صورة شخصية، وصورة الرقم القومى ، وصورة من التقرير الطبي للشخص.

 

رابط استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة 2021

قامت وزارة التضامن الاجتماعى بإتاحة رابط على الموقع الإلكترونى للوزارة يختص بالسجل فى بطاقة الخدمات المتكاملة، بعد كتابة الاسم وتاريخ الميلاد والعنوان بالمحافظة التابع لها، من خلال تقديم طلب من هنا.

يتم كتابة رقم التليفون للشخص من ذوى الإعاقة للتواصل. 

يتم ملء البيانات وخانة عدد الأفراد، وتحديد مقر استلام بطاقة الخدمات من المنزل أو مكتب بريد.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

حديقة الأسماك

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