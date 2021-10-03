الأحد 03 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رابط نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2021 لنظامي 3 و5 سنوات للاستعلام المباشر

رابط نتيجة تنسيق
رابط نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2021

تستعد وزارة التعليم العالي للإعلان عن نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2021 عبر موقع الحكومية المصرية لخدمات التنسيق خلال الساعات القليلة المقبلة بعد مرور نحو 72 ساعة على إغلاق باب تسجيل رغبات تنسيق الدبلومات الفنية 2021 للمدارس الثانوية الصناعية والتجارية والزراعية والفندقية بنظامي الثلاث والخمس سنوات.

نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2021

ومن المقرر أن يتم إعلان نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2021 خلال الساعات القليلة المقبلة، وفقا لما أكدته مصادر مطلعة بوزارة التعليم العالي، أن نتيجة التنسيق تظهر بعد مرور خلال 72 ساعة من غلق باب التنسيق.

وأغلق موقع التنسيق رابط تسجيل رغبات تنسيق الدبلومات الفنية 2021 مساء يوم الخميس الماضي الموافق 30 سبتمبر، بعد مرور 7 أيام من فتح باب التسجيل لجميع الطلاب من حاملي شهادات الدبلومات الفنية2021، بداية من يوم الخميس 23 سبتمبر.

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تنسيق الدبلومات الفنية 2021.. رابط تسجيل رغبات القبول بالجامعات

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رابط اعلان نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2021.. إليك التفاصيل

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الكليات المتاحة للتسجيل فى تنسيق الدبلومات الفنية 2021

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بدء تنسيق الدبلومات الفنية للقبول بالجامعات

الحد الأدنى بتنسيق الدبلومات الفنية 2021

حددت وزارة التعليم العالي الحدود الدنيا للقبول في تنسيق الدبلومات الفنية، للحاصلين على مجموع 60% فأكثر، من طلاب المدارس الثانوية الفنية نظام الثلاث سنوات (التجارية – الصناعية – الزراعية – السياحة والفنادق).

وبلغ الحد الأدنى لتنسيق الدبلومات الفنية 2021 نظام الخمس سنوات ودبلوم المعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالي ونظائرها، للحاصلين على مجموع 60 % فأكثر، في - دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة (التجارية -  الصنـاعية - السياحة والفنادق – الخدمة الاجتماعية ) دبلوم المعاهد المتوسطة الخاصة التابعة لوزارة التعليم العالي.

فيما بلغ الحد الأدنى للقبول في تنسيق الدبلومات الفنية 2021 مجموع 75 % فأكثر، للحاصلين على دبلوم المدارس المتقدمة (التجارية – الصناعية – الزراعية - السياحة والفنادق) نظام الخمس سنوات، بالإضافة للحاصلين على دبلوم السالزيان الدون بوسكو -  دبلوم المجمع التكنولوجي المتكامل  -  مركز التكنولوجيا المتميز.

ويحق للحاصلين على دبلوم المعاهد الفنية للتمريض (شعبة تمريض) التابعة للجامعات والمعاهد الفنية الصحية "فنيات تمريض" التقديم في تنسيق الدبلومات الفنية 2021 بشرط اجتياز الطلاب امتحان القدرات الذي عقد بالكليات.

رابط نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2021 

وعن كيفية الاستعلام عن نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2021 يمكنكم اتباع الخطوات التالية:-

  • أولا: تسجيل الدخول إلى موقع التنسيق.
  • ثانيًا: اختيار تنسيق الدبلومات الفنية.
  • ثالثا: الضغط على نتائج التنسيق.
  • رابعًا: تسجيل رقم الجلوس والرقم السري ثم الضغط على الاستعلام.
نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2021 رابط نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2021 نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية تنسيق الدبلومات الفنية 2021 موقع الحكومية المصرية وزارة التعليم العالي

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