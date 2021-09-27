تنسيق الدبلومات الفنية 2021.. رابط تسجيل رغبات القبول بالجامعات وآخر موعد للتسجيل من أكثر التساؤلات التي تشغل بال الكثير من طلاب الثانوية الفنية وتحصد يوميا نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي جوجل لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير الكليات المتاحة لطلاب وضوابط توزيع الطلاب على الكليات.

تنسيق الدبلومات الفنية 2021.. رابط تسجيل رغبات القبول بالجامعات

يمكن للطلاب الحاصلين على شهادة الدبلومات الفنية بأنواعها المختلفة ونظاميها التعليمي والراغبين في تسجيل رغباتهم في تنسيق الجامعات 2021 عبر الموقع الإلكتروني التابع لوزارة التعليم العالي من خلال هذا الرابط (من هنا) وذلك ضمن الخطة الرقمية التي تبنتها الحكومة لتفادي انتشار عدوى فيروس كورونا في موجته الرابعة خاصة عقب ظهور أول حالة إصابة بمتحور الفيروس ( دلتا بلس) والتي تعد الأسرع انتشار بين المواطنين حيث يعد النظام الإلكتروني للتنسيق الذي تم اعتماده كبديل عن التنسيق الورقي منذ 10 سنوات من الأنظمة الفعالة التي وفرت وقت وجهد الطلاب وأولياء أمورهم.

آخر موعد لتسجيل رغبات طلاب الدبلومات في التنسيق

تغلق وزارة التعليم العالي في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الاثنين باب تسجيل رغبات الطلاب للطلاب الحاصلين على شهادة الدبلومات الفنية بأنواعها المختلفة (تجاري، تمريض، صناعي، ...) ونظاميها التعليمي الـ(3-5) سنوات والذي تم فتحه يوم السبت الماضي حيث يتم توزيع الطلاب على الكليات والجامعات المتاحة لهم في التنسيق وفقا للمجموع الذي حصل عليه الطالب ونوع الدبلوم ونظامه التعليمي والتوزيع الجغرافي و توافر مكان للطالب داخل الكلية أو المعهد الراغب في الترشيح إليه واجتياز الطالب لامتحانات القدرات للكليات التي تعقد امتحانات لقياس مدى صلاحية الطالب للدراسة بها.

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رابط تنسيق طلاب الدبلومات الفنية 2021

موعد بدء العام الدراسي الجديد 2021

موعد تنسيق الدبلومات الفنية 2021.. رابط تسجيل رغبات القبول بالجامعات من التساؤلات التي تشغل بال الكثير من أولياء الأمور وتحصد نسب مشاهدة عالية عبر المنصات الإلكترونية لإنهاء كافة إجراءات التقديم في الكليات قبل بدء العام الدراسي الجديد في 9 أكتوبر المقبل وفقا للخطة الزمنية المحددة للعام الدراسي المقبل (2021-2022) لينتظم الطلاب في الدراسة منذ أول أيام العام الجديد.