تأجيل دعوى وقف برنامجي «رضوى الشربيني ومفيدة شيحة» لـ19 ديسمبر

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، تأجيل الدعوى المقامة من علاء مصطفى المحامي، والتي طالب فيها بوقف برنامجي "هي وبس" و"الستات مبيعرفوش يكدبوا" والتحقيق مع المذيعتين رضوى الشربيني ومفيدة شيحة، بدعوى “تحريضهما على تفكيك وحدة نسيج المجتمع المصري” لجلسة 19 ديسمبر المقبل، للاطلاع.

واختصمت الدعوى المقامة من علاء مصطفى التي حملت 8547 لسنة 74ق، كل من رئيس الهيئة الوطنية لتنظيم الإعلام، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بصفتهم.

وقالت الدعوى المقدمة من علاء مصطفى المحامي إن مذيعتي البرنامج اعتادتا في حلقاتهما التحريض ضد الرجال والحط من شأنهم وسبهم وقذفهم ونعتهم بصفات سيئة وبذيئة مما يحث على العنصرية والتمييز لصالح المرأة، كما أنهما أبديا على الملأ كراهيتهما وتنمرهما بالرجال.

وأضافت: "مما كان وما زال له عظيم الأثر السلبي على الأسر والمجتمع المصري بأكمله والرجال على الأخص مما أدى إلى زيادة في نسب معدلات الطلاق وحدة الصراعات ما بين الرجل والمرأة".

وتابعت: فمن ثَم يكون الإساءة لجنس معين، أو نوع محدد، هو تكدير للسلم والأمن العام، وهدم الاستقرار وكيان الأسر المصرية المرتبطة.