كوريا الجنوبية تسجل 2086 إصابة جديدة بكورونا

واصلت حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19-) في كوريا الجنوبية تجاوز حاجز الـ 2000 إصابة وذلك لليوم الثامن على التوالي اليوم الأحد، حيث سجلت 2086 حالة جديدة

خلال الـ24 ساعة الماضية.



ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن المركز الكوري لمكافحة الأمراض والوقاية منها القول إن من بين حالات الاصابة 2058 حالة عدوى محلية، لترتفع بذلك حصيلة الاصابات إلى 318 ألفا و 105 حالات.



وقالت الوكالة إنه تم تسجيل 3 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس ، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة .2507



يشار إلى أن كوريا الجنوبية قامت منذ بدء حملة التطعيم ضد الفيروس في فبراير الماضي بإعطاء الجرعة الأولى من اللقاح لـ 39.6 مليون شخص، أو نحو77.3 % من تعداد سكان البلاد البالغ عددهم 52 مليون مواطن، وحصل نحو 6ر26 مليون شخص، أو 52.5 % من السكان، على تطعيم كامل، من جرعتين، وفقا لمركز مكافحة الأمراض.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

أعراض الإصابة بكورونا

تتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وصدمات إنتانية، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وقالت إن منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات "كوفيد-19" في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، وإندونيسيا، والمكسيك، وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.