السبت 02 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

وكيل الشيوخ: احتفال الرئيس بيوم القضاء تأكيدا لمكانته في الجمهورية الثانية

النائبة فيبي فوزي
النائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ

قالت النائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ، إن الاحتفال الأول بيوم القضاء المصري، اليوم، يأتي تأكيدا على المكانة اللائقة التي يحتلها صرح القضاء الشامخ في الجمهورية الثانية، إذ حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، على أن يكون ثمة يوم محدد من كل عام، يجري فيه تكريم قضاة مصر الأجلاء، باعتبارهم حملة مشعل العدالة، والمسؤولين عن إحدى السلطات الثلاث في منظومة الدولة المصرية.

وأضافت وكيل مجلس الشيوخ، أن من الملفت للنظر في احتفالية اليوم، تزامنها مع أحد أهم المكتسبات التي حصلت عليها المرأة المصرية، إذ كان الرئيس السيسي، أصدر قرارا بالسماح بتعيين العنصر النسائي في هيئة النيابة العامة ومجلس الدولة، كتطبيق لما نص عليه الدستور، وتأكيد على ضرورة احتلال المرأة المصرية مكانتها المناسبة في كل المواقع القضائية، وعدم حرمانها من أي مكتسب على هذا الصعيد.

وأكدت أن تكريم الرئيس لأسر الشهداء من القضاة، كان اعترافا بفضل ما قدموه من أرواح طاهرة فداء وطنهم الغالي، إلى جانب ما قدمه شهداء الوطن من رجال القوات المسلحة والشرطة البواسل، مشيرة إلى أن ما جرى خلال سنوات قليلة، هي الفترة التي تولى فيها الرئيس المسؤولية، من تطور مذهل في منظومة القضاء، والطفرة الرقمية التي شهدتها دور العدالة والأجهزة التابعة لها، ما كان له ابلغ الأثر في تيسير الخدمات المقدمة للمواطنين من جانب، وتحقيق مفهوم العدالة الناجزة من جانب آخر.

وأشارت فوزي إلى أن احتفال اليوم بالقضاء المصري في وجود الرئيس السيسي، بالتزامن مع انطلاق أعمال الجلسة الأولى من دور الانعقاد الثاني للدور التشريعي الثاني لمجلس النواب، يشير إلى ما تشهده الدولة من حراك على كل المستويات التنفيذية والتشريعية والقضائية، إذ يبرز أن الهدف الأول هو إعلاء مصلحة الوطن، وتقليص الزمن اللازم لتحقيق النهضة الشاملة، وإنجاز خطط التنمية المستدامة التي يتطلع إليها جميع المصريين، فالصورة المشرقة التي بدت عليها مصر اليوم، مؤشر بالغ الأهمية على ما ينتظرها من مستقبل مبهر.

مصر السيسي مجلس الدولة الرئيس عبد الفتاح السيسي مجلس النواب القوات المسلحة وكيل الشيوخ دور الإنعقاد الثاني

رئيس التحرير

وائل لطفي

أنواع الوعى

الأكثر قراءة

قرار مفاجئ من «الشباب والرياضة» بشأن انتخابات الزمالك

استعلم فورا| لينك نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021 بالتفصيل

ذبحها لارتباطه بأخرى.. حبس قاتل زوجته ليلة «الحنة» فى قليوب

لينك مباشر| الاستعلام عن نتيجة تنسيق الشهادات المعادلة 2021

موعد إجازة المولد النبوي الشريف والإجازات المتبقية في 2021

مائل للحرارة نهارًا وللبرودة ليلًا.. تفاصيل طقس 72 ساعة المقبلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

أدعو لسحب جائزة نوبل من رئيس وزراء إثيوبيا

عفاف السيد

نهاية عصر اضطهاد المرأة

سمر عادل

مصر فى إفريقيا.. من عبدالناصر إلى السيسى

صفاء النجار

الفرار من القدر مقطع من رواية «كسر الخاطر»

سارة شريف تكتب: تأييد مع وقف التنفيذ

ماجد حبته

قائد صوفيا.. يقود إيرينى!

مدحت بشاى

إدارة جديدة لوطن يعيش المستقبل

محمد عبدالعزيز

علّموهم كيف جاء النصر

صور

ندوة إلهام شاهين ضمن فعاليات مهرجان القومى للمسرح

وفاة رأفت الخواجة كبير مشجعى الزمالك

حلاوة المولد

محطة تل أبيب

المزيد

تضم مصر والأردن.. مجموعة ميونخ تسعى لاستئناف محادثات السلام بشأن فلسطين

الاحتلال الإسرائيلي يعلن اعتقال فلسطينيين تسللا من قطاع غزة

إدارة سجون الاحتلال توزع الأسرى الفارين في 5 سجون مختلفة