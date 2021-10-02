السبت 02 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الصحة»: استقبال ١.٥ مليون جرعة جديدة من لقاح «أسترازينيكا» خلال يومين

لقاح أسترازينيكا 
لقاح أسترازينيكا 

أعلنت مصادر بوزارة الصحة والسكان استقبال ١.٥ مليون جرعة جديدة من لقاح «أسترازينيكا» سيتم توريدها من خلال مرفق كوفاكس خلال يومين.

وأشارت لـ«الدستور» إلى أن وزارة الصحة تعمل على توفير كافة اللقاحات المعتمدة عالمياً في مصر، خصوصاً لقاحات المسافرين للخارج، حيث تهدف مصر تطعيم ٤٠ مليون مواطن بنهاية العام الجاري.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للتوعية والتواصل المجتمعي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن لقاح «استرازينكا» حاصل على موافقة الاستخدام الطارئ من منظمة الصحة العالمية وهيئة الدواء المصرية، وهو عبارة عن جرعتين يفصل بينهما ٢٨ يومًا.

وكانت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أعلنت عن استقبال 100 ألف و800 جرعة من لقاح فيروس كورونا المستجد، من إنتاج شركة «استرازينكا» بـمطار القاهرة الدولي، مقدمة من الحكومة البولندية، في إطار خطة الدولة للتنوع والتوسع في توفير لقاحات فيروس كورونا للمواطنين للحفاظ على مكتسبات التصدي للجائحة.

وأكدت أنه تم زيادة عدد مراكز لقاح فيروس كورونا إلى أكثر من 1100 مركز على مستوى الجمهورية.

وناشدت المواطنين بالتسجيل من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة لتسجيل الفئات المستحقة من المواطنين للحصول على لقاحات فيروس كورونا.

وأشارت وزارة الصحة والسكان إلى أنه يتم استقبال المترددين على مراكز لقاح فيروس كورونا على مستوى الجمهورية، من الساعة 9 صباحاً حتى 9 مساءاً.

وأشارت إلى أنه لحجز اللقاح يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.egcovac.mohp.gov.eg أو التوجه لأقرب وحدة صحية «للمواطنين الذي يواجهون صعوبة في التسجيل إلكترونيًا» وللاستفسار يجب الاتصال على الخط الساخن: ١٥٣٣٥.

الصحة ١ ٥ مليون جرعة لقاح أسترازينيكا مرفق كوفاكس اللقاحات المعتمدة لقاحات المسافرين للخارج تطعيم ٤٠ مليون مواطن

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