السبت 02 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تطوير 85 حضانة لخدمة الأطفال في مرحلة ما قبل التعليم الأساسي بالإسكندرية

حضانة
حضانة

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أن جميع أجهزة المحافظة تعمل على قدم وساق لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية في جميع  القطاعات، في إطار البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة الذي أعلنه الرئيس عبدالفتاح السيسي.

IMG-20211002-WA0016
حضانة

كما ثمن الدعم الكبير الذي توليه الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للأطفال وأسرهم في مرحلة التعليم ما قبل المدرسة.

IMG-20211002-WA0013
حضانة

وأشار الشريف إلي أن مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية برئاسة الدكتورة ماجدة جلالة؛ قد اهتمت بالنهوض بمستوى الخدمات المقدمة لفئة الطفولة المبكرة من خلال تطوير البنية التحتية للحضانات التي تخدم هذه الفئة، كما عملت على تحسين قدرات الأطفال وتوفير بيئة صحية لهم، مما يجعل وجود الأطفال داخل الحضانات يمثل متعة تعليمية وترفيهية وتربوية لهم، وهذا كفيل برفع درجة أقبال الأطفال على الالتحاق بالحضانات في مرحلة ما قبل المدرسة.

IMG-20211002-WA0015
حضانة

ومن جانبها أوضحت الدكتورة ماجدة جلالة؛ أن مديرية التضامن قد انتهت من تطوير 85 حضانة ضمن البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة حيث تم البدء في أعمال التطوير من 2018، مشيرة الى أن أعمال التطوير اشتملت على تطوير البنية التحتية للحضانات، وأعمال الدهانات التي تتناسب مع هذه المرحلة العمرية، بالإضافة إلى تجهيز الحضانات بأحدث الأجهزة التي تساعد الأطفال في هذه المرحلة العمرية المبكرة من اكتشاف مواهبهم وبناء قدراتهم.

IMG-20211002-WA0014
حضانة

حضانة
حضانة
الإسكندرية أجهزة المحافظة الطفولة المبكرة تطوير البنية التحتية للحضانات تطوير 85 حضانة

رئيس التحرير

وائل لطفي

أنواع الوعى

الأكثر قراءة

استعلم فورا| لينك نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021 بالتفصيل

الرئيس السيسى يوجه بتوفير المخصصات اللازمة لتطوير منظومة القضاء

لينك مباشر| الاستعلام عن نتيجة تنسيق الشهادات المعادلة 2021

رابط استخراج نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة والدور الثاني 2021 عبر موقع التنسيق

الرئيس السيسى يتسلم درع القضاء المصرى

سعر صرف الدولار الأمريكى مقابل الجنيه فى البنوك السبت 2-10-2021

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

أدعو لسحب جائزة نوبل من رئيس وزراء إثيوبيا

عفاف السيد

نهاية عصر اضطهاد المرأة

سمر عادل

مصر فى إفريقيا.. من عبدالناصر إلى السيسى

صفاء النجار

الفرار من القدر مقطع من رواية «كسر الخاطر»

سارة شريف تكتب: تأييد مع وقف التنفيذ

ماجد حبته

قائد صوفيا.. يقود إيرينى!

مدحت بشاى

إدارة جديدة لوطن يعيش المستقبل

محمد عبدالعزيز

علّموهم كيف جاء النصر

صور

ندوة إلهام شاهين ضمن فعاليات مهرجان القومى للمسرح

وفاة رأفت الخواجة كبير مشجعى الزمالك

حلاوة المولد

محطة تل أبيب

المزيد

تواصل إضراب 7 أسرى فلسطينيين عن الطعام في سجون إسرائيل

الاحتلال يعتقل فلسطينيين فى القدس والخليل

إصابة 90 فلسطينيا فى مواجهات مع الجيش الإسرائيلى بنابلس