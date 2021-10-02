تطوير 85 حضانة لخدمة الأطفال في مرحلة ما قبل التعليم الأساسي بالإسكندرية

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أن جميع أجهزة المحافظة تعمل على قدم وساق لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية في جميع القطاعات، في إطار البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة الذي أعلنه الرئيس عبدالفتاح السيسي.

حضانة

كما ثمن الدعم الكبير الذي توليه الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للأطفال وأسرهم في مرحلة التعليم ما قبل المدرسة.

حضانة

وأشار الشريف إلي أن مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية برئاسة الدكتورة ماجدة جلالة؛ قد اهتمت بالنهوض بمستوى الخدمات المقدمة لفئة الطفولة المبكرة من خلال تطوير البنية التحتية للحضانات التي تخدم هذه الفئة، كما عملت على تحسين قدرات الأطفال وتوفير بيئة صحية لهم، مما يجعل وجود الأطفال داخل الحضانات يمثل متعة تعليمية وترفيهية وتربوية لهم، وهذا كفيل برفع درجة أقبال الأطفال على الالتحاق بالحضانات في مرحلة ما قبل المدرسة.

حضانة

ومن جانبها أوضحت الدكتورة ماجدة جلالة؛ أن مديرية التضامن قد انتهت من تطوير 85 حضانة ضمن البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة حيث تم البدء في أعمال التطوير من 2018، مشيرة الى أن أعمال التطوير اشتملت على تطوير البنية التحتية للحضانات، وأعمال الدهانات التي تتناسب مع هذه المرحلة العمرية، بالإضافة إلى تجهيز الحضانات بأحدث الأجهزة التي تساعد الأطفال في هذه المرحلة العمرية المبكرة من اكتشاف مواهبهم وبناء قدراتهم.

حضانة