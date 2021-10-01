الجمعة 01 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

العراق.. اعتقال وتصفية نحو 30 عنصرا من داعش في نينوى وكركوك

الأمن العراقي
الأمن العراقي

أعلنت أجهزة الأمن العراقية، اليوم الجمعة، عن تنفيذها عمليتين ناجحتين ضد تنظيم "داعش" في محافظتي نينوى وكركوك.

 

وبحسب ما أوردته وكالة الانباء العراقية "واع"، فقد أكد جهاز الأمن الوطني العراقي إلقاء القبض على 25 عنصرا من "داعش" في نينوى خلال "عمليات نوعية دقيقة استمرت لعدة أيام"، لافتا إلى أن المعتقلين كانوا يعملون بصفة مقاتلين ضمن ما يعرف بـ"ولايات نينوى ودجلة والجزيرة وصلاح الدين" التابعة لـ"داعش".

 

من جهته، صرح الناطق باسم القائد العام، اللواء يحيى رسول، بأن ثمانية من "داعش" آخرين تمت تصفيتهم بغارة جوية دقيقة، خلال عملية نفذها جهاز مكافحة الإرهاب بالتنسيق مع سلاح الجو في كركوك.

 

بدوره، أعلن قائد العمليات في محافظة البصرة، اللواء الركن علي عبد الحسين الماجدي، عن إلقاء القبض على 19 مطلوبا ومصادقة أسلحة ومعدات منها تسع بنادق كلاشنيكوف وأعتدة ومواد مخدرة.

العراق تنظيم داعش محافظة نينوي محافظة كركوك مقتل وتصفية عناصر من التنظيم

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