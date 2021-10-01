ضبط فني بشركة زوّر فواتير للنصب على المواطنين في القليوبية

واصلت وزارة الداخلية جهود مكافحة جرائم التزوير، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بقيام فنى أجهزة بإحدى شركات الأنظمة التكنولوجية وماكينات عد النقود بالإستيلاء على مبالغ مالية من العملاء بزعم إجراء عمليات صيانة للماكينات وأنه مفوض من قبل الشركة بذلك بموجب مستندات مزورة منسوبة للشركة - على خلاف الحقيقة.

بالفحص تبين صحة الواقعة وأن وراء إرتكاب الواقعة (فنى صيانة بالشركة المشار إليها ، مقيم بدائرة مركز شرطة طوخ بالقليوبية) إذ إستغل المذكور طبيعة عمله بالشركة كفنى صيانة وعلمه بالشركات الخاصة التى تم توريد ماكينات لها وقام بإجراء الصيانات لهؤلاء العملاء خلسة دون علم مسئولى الشركة مقر عمله وتحصل منهم على مبالغ مالية بموجـب فواتير تحصيل مزورة نظير التعاقدات والصيانات الدورية وبدل الإنتقالات، متخذاً من مسكنه مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى فى تزوير الفواتير والمحررات المنسوبة للشركة مقر عمله ومهرها ببصمات أختام مقلدة لذات الجهة ، ثم يستولى على التعاقدات التى تُسلمها الشركة له وتكلفه بالتوجه بها إلى بعض من عملائها لتجديد تعاقداتهم بشأن الصيانات السنوية للأجهزة المبيعة لهم من الشركة ثـم يزعــم لمسئولـى الشركـة مقــر عملــه عـدم رغبـة العمـلاء فــى تجــديد تـلك التعـاقـدات السنـويــــة، وتمـكن المذكور مــــن خلال نشــاطه الإجرامى مــــــن الإستيلاء عــــلى مبــالـــــغ مــــاليــة بــإجمـالــى ( 750 ألـف جــنيــه تقريباً) من العديد من عملاء الشركة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بمقر "الشركة عمله" وبإرشاده أمكن ضبط المحررات المزورة بمحل سكنه عبارة عن كمية كبيرة من (فواتير تحصيل نقدية منسوبة للشركة خالية البيانات ومعدة للتزوير- تقارير صيانة وإصلاح وتشغيل "مزور بالكامل" - عقود الصيانة - مقايسات أعمال- شهادات ضمان- أوراق إسترداد مصاريف إنتقال- أوراق عليها إسم وشعار وبيانات الشركة خالية البيانات- 4 أكلاشيهات بإسم الشركة- لاب توب - وطابعة) وبفحص جهاز اللاب توب تبين أنه محمل بصور من المستندات المضبوطة وبرنامج تعديل الصور .

بمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه وأضاف بقيامه بتزوير المحررات والمستندات بإستخدام جهاز الحاسب الآلى المضبوط.