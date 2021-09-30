ماذا يجب أن تأكل أثناء الإصابة بكورونا؟

إذا أصبت بفيروس كورونا المستجد فقد ترغب في نسيان تناول الطعام تمامًا، أو تتساءل عما إذا كان يجب عليك تناول شيء محدد للحفاظ على نشاطك خلال اليوم، وربما ترغب في معرفة أنواع الطعام التي يجب تجنبها أو تناولها لتسريع قدرتك على التعافي.

وفقا لموقع “metro” لا توجد أنواع طعام سحرية ستجعلك فجأة تتعافى من فيروس كورونا وطبقا لمنظمة الصحة العالمية فإن الأمر كالتالي "لا توجد أطعمة أو مكملات غذائية يمكن أن تمنع أو تعالج عدوى فيروس كورونا المستجد ولكن النظم الغذائية الصحية مهمة لدعم أجهزة المناعة''.

الأطعمة تعزز المناعة

هناك أطعمة تعزز المناعة مثل الزنجبيل والحمضيات يمكنك تناولها لتعزيز صحة الجهاز المناعي بشكل عام.

ويجب على الجميع الحصول على الكمية المناسبة من فيتامين د، حيث أظهرت الدراسات أنه يمكن أن يلعب دورًا صغيرًا في المساعدة في التغلب على الفيروس.

مع ضرورة التركيز على تناول الخضروات والفاكهة والبقوليات والحبوب الكاملة مثل الأرز والشوفان والخبز.

كما يوصي بالابتعاد عن الكثير من الملح والكثير من الحلويات أو تناولهم باعتدال.

النظام الغذائي المثالي لمرضى فيروس كورونا المستجد

بالنسبة لمرضي فيروس كورونا يجب أن يأكلوا طعامًا صحيًا مثل المذكور أعلاه بالإضافة إلى التأكد من تناولهم الكثير من البروتين أيضًا، وتشمل أبرز مصادر البروتين ما يلي:-

الدواجن مثل الدجاج والديك الرومي

الأسماك والمأكولات البحرية

البيض

المنتجات الألبان مثل الحليب والجبن والزبادي

بدائل الألبان مثل حليب الصويا

اللحوم الحمراء الخالية من الدهون ،مثل اللحم البقري أو الخنزير

الحمص والعدس والفول والبقول

المكسرات مع الابتعاد عن الأنواع المملحة بشدة

زبدة الفول السوداني.

وجبات غذائية لمرضى فيروس كورونا المستجد

يمكن أن تشمل خيارات الوجبات عجة البيض، وشوربة الدجاج المعكرونة ،بالفلفل الحار بالإضافة إلى فطائر البروتين مع مشروبات العصير الطازجة.

ومن المهم أيضًا تناول سعرات حرارية كافية عندما تكون مريضًا حيث حتاج جسمك إلى السعرات الحرارية من الطعام ليتحول إلى طاقة تستخدم للحفاظ على استمرار جميع عملياته.

وإذا كنت لا تستطيع إدارة وجبات كبيرة ، فحاول تناول الوجبات الخفيفة أو تقسيم الوجبات الخاصة بك.

ماذا يجب أن تأكل عندما تفقد حاسة التذوق لديك؟

أحد الأعراض الرئيسية لـفيروس كورونا المستجد هو فقدان حاسة التذوق أو الشم، وعندما تفقد هذه الحواس، يمكن أن يكون تناول الطعام تحديًا حقيقيًا،وللتغلب علي فقدان حاسة التذوق يوصي بتناول الأطعمة والمشروبات والتوابل ذات المذاق الحاد مثل الفواكه الحمضية والخل والصلصة وعصير الليمون وصلصة النعناع، ويمكنك أيضًا تجربة مضغ العلكة أو مص المصاصات لمحاولة زيادة لعاب فمك.

ويفضل أيضا اختيار الأطعمة المبردة أو المجمدة بدلاً من الأطعمة الدافئة.

وإذا كنت تعاني من فقدان الشهية ينصح بتناول الوجبات الخفيفة أو تناول القليل من الطعام أو تجربة المشروبات المغذية إذا كنت تعاني من فقدان الشهية.