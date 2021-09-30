الحكومة الموريتانية تلغى حظر التجوال

أعلنت الحكومة الموريتانية إلغاء حظر التجوال نهائيا، بعد تراجع أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد.



وقال وزير الصحة الموريتاني الدكتور سيدي ولد الزحاف، مساء الأربعاء، إن مجلس الوزراء اتخذ القرار بعد تناقص حالات الإصابة بالفيروس المسجلة في البلاد، مشددًا على ضرورة مواصلة الإجراءات الاحترازية فهي صمام الأمان ضد الفيروس.



وقد أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، تسجيل 47 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في البلاد منذ بداية تفشي الوباء إلى 35 ألفا و989 إصابة.



وذكر بيان للوزارة أنه تم خلال الـ24 ساعة الماضية أيضا تسجيل تعافي 107 مصابين ليبلغ إجمالي المتعافين 34 ألفا و591 حالة شفاء.

وعلى صعيد أخر، قالت وزارة الاقتصاد الموريتانية إن البنك الدولي، ومن خلال الرابطة الدولية للتنمية، قدم دعما لموريتانيا بقيمة 30 مليون دولار أمريكي.

وذكرت الوزارة، في بيان، الأربعاء، أن وزير الاقتصاد الموريتاني عثمان مامودو وقع مع الممثلة المقيمة للبنك الدولي السيدة كريستينا سانتوس على اتفاقية دعم للموازنة مقدمة من طرف الرابطة الدولية.



وأوضح البيان أن هذا التمويل يأتي في إطار التمويل الثاني الموجه للسياسة التنموية المرتكزة على إصلاح القطاع الخاص والتكنولوجيا الرقمية ورأس المال البشري، وبحسب الحكومة الموريتانية بلغت محفظة مشاريع التعاون بين موريتانيا والبنك الدولي تسعمائة مليون دولار، وتغطي قطاعات مهمة، مثل الزراعة والتنمية الحيوانية والحماية الاجتماعية والطاقة والبيئة.

وكانت وزارة الصحة الموريتانية، قد تسلمت 200 ألف جرعة من لقاح فيروس "كورونا" مقدمة من الصين، وذكرت الوزارة، أنها تسلمت اللقاحات إضافة إلى معدات طبية أخرى، في إطار دعم الجهود الحكومية الرامية إلى محاربة جائحة "كورونا" والقضاء عليها، إضافة إلى توفير اللقاح لتطعيم أكبر عدد ممكن من المواطنين والمقيمين في البلد.

وأضافت أن هذه الدفعة هي الثالثة من نوعها تصل البلد عن طريق جمهورية الصين الشعبية.. مشيرا إلى أن عدد اللقاحات التي وصلت، حتى الآن، من الصين وصلت إلى 530 ألف جرعة، مؤكدا أن هذه المساعدات ساعدت إلى حد كبير في النجاحات التي تحققت في مجال محاربة "كورونا"، وأكدت السفارة الصينية في نواكشوط أنه يجرى التحضير لدفعة جديدة من اللقاحات.