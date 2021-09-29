الأربعاء 29 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

هيفاء وهبى بإطلالة جريئة من داخل الأسانسير بلبنان (صور)

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

أثارت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي الجدل بعد نشرها عددًا من الصور لها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام.

هيفاء وهبي 

وظهرت هيفاء خلال الصور وهى ترتدي فستانًا أسود قصيرًا داخل المصعد الكهربائي، وانهالت التعليقات على الصور من الجمهور بين مؤيد ومعارض لإطلالتها الجريئة.

هيفاء وهبي 

وغادرت النجمة هيفاء وهبي القاهرة الأيام الماضية، وطارت إلى بيروت بعد أن قضت إجازتها الصيفية هذا العام بالساحل الشمالي وأحيت عددًا من الحفلات الغنائية هناك.

آخر حفلات هيفاء وهبي الغنائية بمصر

وأحيت هيفاء وهبى في أغسطس الماضي حفلاً غنائيًا ضخمًا في العلمين الجديدة قدمته الإعلامية بوسى شلبى وحضره عدد من الشخصيات العامة، وعلى رأسهم أكرم حسني، محمد ثروت وحرمه، عماد زيادة وحرمه، نجم مسرح مصر حمدي الميرغني وحرمه الفنانة إسراء عبدالفتاح، أميرة مختار ابنة الفنانة رجاء الجداوي.

وشهد تواجد مغنى المهرجانات حمو بيكا الذى حرص على توجيه التحية للنجمة اللبنانية أثناء غنائها على خشبة المسرح، لترد هيفاء التحية له: "محدش يزعل حمو بيكا حبيبي أنا بشوف معظم فيديوهاته.. أنتم اللي بتستفزوه" وقبيل مصافحتها له سألته قائلة: "أنت اتطعمت" ليرد بيكا عليها قائلًا: "أيوه يا نجمة".. ومقطع من أغنية "أنت معلمة في الطعامة والشياكه".

واكتفت هيفاء وهبى خلال العام الجارى بعمل واحد تمثل فى أغنية شاركت بها مع الفنان أكرم حسنى، وهى أغنية "لو كنت"، التى حققت نجاحًا فور طرحها خلال وقت سابق من العام الجارى.

هيفاء وهبي إطلالات هيفاء وهبي اطلالة هيفاء وهبى

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وائل لطفي

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