الثلاثاء 28 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

معمر الإريانى: اليمنيون يدافعون عن سيادة واستقلال بلدهم من سيطرة ميليشيا إرهابية

معمر الإرياني
معمر الإرياني

أكد وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني: أن اليمنيين يقاتلون تحت راية الوطن، ويدافعون عن الأرض والهوية والعزة، وعن سيادة واستقلال البلد من سيطرة ميليشيا إرهابية تعمل كذراع إيرانية.

وفند وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني- وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية: مزاعم ميليشيا الحوثي بشأن السيادة الوطنية والوصاية الخارجية، واتهاماتها لليمنيين الذين يخوضون معركة الخلاص من الانقلاب والتصدي للمشروع التوسعي الإيراني بأنهم "مرتزقة". 

وقال الإرياني: "إن المرتزق هو من أسس على يد قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني كأداة لتنفيذ المشروع التوسعي الإيراني، وأجندته التدميرية في المنطقة، ومن نفذ انقلابًا على الإجماع الوطني بأوامر الملالي، ورهن قراره السياسي والعسكري بيد الضابط في الحرس الثوري المدعو حسن ‎إيرلو، ويستمر في التصعيد تنفيذًا لإملاءات طهران". 

وأضاف أن "المرتزقة هم من تسببوا بإراقة دماء اليمنيين، وقتلوا واختطفوا وعذبوا وشردوا وارتكبوا كافة الجرائم والانتهاكات، ودمروا الاقتصاد الوطني والبنية التحتية، وعطلوا الخدمات العامة، واستهدفوا العملة الوطنية، خدمة لأجنداتهم التخريبية".

معمر الإرياني اليمنيين إيران المرتزق فيلق القدس

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وائل لطفي

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