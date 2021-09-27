ميناء دمياط يستقبل ناقلة غاز مسال ضخمة من مالطا

تداولت أرصفة ميناء دمياط، اليوم الإثنين، 27 سفينة حاويات وبضائع عامة على أرصفة ميناء دمياط خلال 24 ساعة مضت.

كما استقبل اليوم ناقلة الغاز المسال (ARISTIDIS I)، والتي ترفع علم مالطا ويبلغ طولها 299 مترًا وبعرض 46 مترًا، والمقرر لها أن تقوم بتحميل شحنة تبلغ حوالى 70 ألف طن من الغاز المسال متجهة إلى الصين.

وتابع اللواء بحري وليد عوض، رئيس مجلس الإدارة، عملية دخولها ورسوها على الرصيف الخاص بالمحطة ووجه برفع حالة الاستعداد حتى مغادرتها بأمان.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 16798 طنا تشمل: 10750 طن فوسفات و3120 طن رمل و578 طن أسمنت و2200 طن كسب فول صويا و150 طن مولاس.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 41997 طنًا، تشمل: 14166 طن ذرة و8265 طن قمح و1118 طن خشب زان و3435 طن حديد و8825 طن خردة و600 طن فول صويا و4713 طن نواتج و3655 رأس ماشية (عجول تسمين) بإجمالي وزن 875 طنا.

بينما بلغ إجمالي حركة الصادر من الحاويات 90 حاوية مكافئة تشمل: خضروات (فاصوليا وبطاطا وبطاطس وخرشوف وملوخية وورق عنب وخضار مجمد مشكل)، وحاصلات زراعية (بنجر وأعشاب وحلبة وبصل وفول وليمون وينسون وفول سوداني وزيتون وريحان)، وفواكه (رمان وفراولة ومانجو) يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والجزائر والسعودية وإيطاليا وسنغافورة وهونج كونج ونيوزيلاندا وإنجلترا وألمانيا ومالطا والصين وأمريكا واليونان وكرواتيا.

بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 144 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الترانزيت 955 حاوية مكافئة.