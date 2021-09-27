تعرف على تأثير غرفة البخار والسونا على الجسم

تحتوي الكثير من المنتجعات الصحية الفاخرة وصالونات التجميل وصالات الألعاب الرياضية على غرفة بخار أو ساونا أو كليهما باعتبارها وسيلة راحة لا يمكن تفويتها.

وتتشابه كلا منهما في العلاج الحراري لكن هناك فرق بينهما في التأثير على جسمك، ونعرض لكم فيما يلي الفرق بين غرفة البخار والساونا لكي تختار الافضل لك:

الفرق بين غرفة البخار والساونت



تسخن الساونا التقليدية حتى 180 إلى 200 درجة فهرنهايت، وفيها يتم التحكم في الرطوبة عن طريق رش الماء.

تدور الساونا حول الحرارة الجافة مقارنة بغرفة البخار، التي تصل درجة حرارتها إلى حوالي 100 إلى 115 درجة فهرنهايت، لكنها تحتوي على رطوبة قريبة من 100٪ مع مصدر مستمر للبخار.

كما تعمل الساونا على تحفيز التعرق في الوقت الذي تقلل فيه غرف البخار من قدرتنا على التعرق.

أيهما أفضل لصحتك؟



تشمل فوائد الساونا وغرفة البخار الاسترخاء وتحسين الدورة الدموية وتخفيف آلام العضلات والمفاصل.

كما أن كلا من غرف الساونا والبخار تزيد من درجة حرارة الجلد والجسم مما يتسبب في تغيرات فسيولوجية مختلفة لكن هذه التغييرات، تحدث بشكل أسرع بكثير وبكثافة أكبر في غرف البخار لأن استجاباتك للتعرق تكون ضعيفة، وهذا جزء من سبب رغبتك في قضاء وقت أقل في غرفة البخار مقارنة بالساونا.

-إذا كنت تعاني من مشاكل الجيوب الأنفية، سيساعدك استنشاق البخار على تنظيف الممرات الأنفية والتخلص من احتقان الجهاز التنفسي العلوي لذلك يفضل استخدام غرفة البخار في هذه الحالة.

-وإذا كنت تريد بعض المواد الكيميائية التي تشعرك بالرضا، فجرب الساونا، حيث يمكنك البقاء لفترة أطول والتعرق، ستعمل الساونا على رفع معدل ضربات قلبك وستجعلك تتعرق بسرعة وبكثرة، لأن العرق يتبخر بسرعة كبيرة في البيئة الحارة.