الإثنين 27 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

44 وفاة و3099 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إيطاليا

كورونا في إيطاليا
كورونا في إيطاليا

سجلت إيطاليا 3099 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ 24 الماضية.

كما سجلت البلاد 44 حالة وفاة جديدة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم الإثنين.

ويرتفع بذلك حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 4 ملايين و660 ألفا و314 إصابة، والوفيات إلى 130 ألفا و697 حالة.

وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم أنه تم إعطاء 986ر83 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في إيطاليا حتى الآن.
و يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم
و تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة و إيطاليا وألمانيا و إسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

و تتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند و البرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك و إندونيسيا و روسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

و تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

كورونا حول العالم
و يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

إيطاليا فيروس كورونا كورونا كوفيد اللقاح

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وائل لطفي

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