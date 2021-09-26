هيئة الدواء تصدر منشورًا لضبط وتحريز مستحضر «أيبوتين»

أصدرت هيئة الدواء منشورا دوريا رقم ٢٦ لسنة ٢٠٢١ بشأن ضبط وتحريز ما يوجد بالسوق المحلية والوحدات الحكومية من مستحضر «أيبوتين ٤٠٠٠ حقن تشغيلة رقم ٠٧٢١٢١٧» لأنه غير مطابق للمواصفات.

وأوضح المنشور أن حقن «أيبوتين» تستخدم لعلاج فقر الدم وإنتاج خلايا الدم الحمراء.

يأتي ذلك ضمن خطة إجراءات تنظيم السحب العشوائي للعينات التي تقوم بها إدارة التفتيش الصيدلي بهيئة الدواء، حيث تقوم الهيئة بصفة دورية بسحب عينات عشوائية من سوق الدواء بهدف التأكد من سلامة وجودة ومأمونية الأدوية من خلال تحليلها بمعامل الهيئة، وتبين من تحليل العينة أنها غير مطابقة للمواصفات من حيث التحليل الكيميائي

وأرسلت الهيئة منشورا للشركة المنتجة وشركات التوزيع يتضمن تجميد الأرصدة الموجودة لديهم من المستحضر، وطالبتهم باسترجاع ما تم بيعه للصيدليات بجميع محافظات جمهورية مصر العربية مرة أخرى لمخازن الشركة، كذلك القيام بإبلاغ إدارات الصيدلة بمديريات الشئون الصحية بالمحافظات بالأرصدة والمرتجعات

كما تم إخبار شركات التوزيع بأن إدارات الصيدلة بالمحافظات سوف تتخذ الإجراءات القانونية ضد من يخالف تلك التعليمات بعد انقضاء المدة المحددة لسحب المستحضر، كما أكدت الهيئة على ضرورة تسليم مندوب الشركة المنتجة الأحراز مع أخذ التعهد اللازم بعدم فض الأختام إلا في وجود أحد مفتشي الصيدلة، مع موافاة الهيئة بالكميات المحرزة، على أن يتم الإعدام بمعرفة لجنة يكون أحد أعضائها من مفتشي الصيدلة.

وأوضحت الهيئة أن التفتيش الصيدلى بهيئة الدواء المصرية سيقوم بمتابعة الصيدليات وشركات التوزيع والمخازن للتأكد من ضبط وتحريز هذه الكميات والأصناف وإعدامها، يأتي ذلك في إطار سعي الهيئة إلى تعزيز مفاهيم الحفاظ على فاعلية وجودة ومأمونية وسلامة الدواء، كذلك إحكام نظم الرقابة والمتابعة، والتأكد من تطبيق الأسس السليمة للتصنيع الدوائي، وضبط سوق الدواء.