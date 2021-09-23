وزير الرى: إجراءات إثيوبيا الأحادية بشأن سد النهضة تعقّد الوضع

قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، إن مصر انخرطت عقدا كاملا وبإرادة سياسية قوية في مفاوضات جادة بحسن نية أملا في الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي.

وأضاف عبد العاطي، وفقا لما نُشر عبر موقع "العربية"، أن إثيوبيا لم تكن لديها الإرادة السياسية الكافية والنية الصادقة للوصول لمثل هذا الاتفاق، لافتا أن مصر قدمت خلال المفاوضات العديد من سيناريوهات الملء والتشغيل.

أوضح أن السيناريوهات التي قدمتها مصر مع كافة الظروف الهيدرولوجية للنهر بدءا من تعيين استشاري دولي ثم الآلية التساعية، ثم مسار واشنطن وصولا الى مسار الاتحاد الإفريقي، وبما يضمن لإثيوبيا توليد وإنتاج ما يقرب من 85%؜ من الطاقة الكهربائية المطلوبة، وذلك خلال حتى أقصى فترات الجفاف.