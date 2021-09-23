الخميس 23 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس المتهمين بقتل شاب وإصابة خاله خلال مشاجرة في المقطم

المتهمين
المتهمين

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة حبس 4 متهمين، بقتل شاب وإصابة خاله خلال مشاجرة، ١٥ يوما على ذمة التحقيقات.

وكشفت معاينة الجثة أنها لشاب في عقده الثاني، مصاب بطعنات في أماكن متفرقة من جسده أدت إلى تهتكات ونزيف شديد سببا الوفاة.

وتمكن رجال مباحث القاهرة، من القبض على 4 متهمين، قتلوا شابًا وأصابوا خاله بمنطقة المقطم.

ورد بلاغ إلى قسم شرطة المقطم بنشوب مشاجرة وسقوط قتيل ومصاب بمساكن الزلزال، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة محمود م، فى العقد الثالث من العمر، مصاب بعدة طعنات، وبعمل التحريات دلت على نشوب مشاجرة بين والدة المتوفى وكهربائى وعندما توجه المجنى عليه برفقة خاله لمعاتبته على إهانة والدته نشبت مشاجرة بين الطرفين، واستعان المتهم بأقاربه وأصدقائه وتعدوا على المجنى عليه مما أسفر عن وفاته وأصابوا خاله وبأعداد الاكمنة اللازمة تم ضبط المتهمين وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وبعرضهم على قاضي المعارضات بالمحكمة أصدر قراره المتقدم.

قاضي المعارضات محكمة جنوب القاهرة مشاجرة التحقيقات تهتكات

رئيس التحرير

وائل لطفي

قلعة الشيخ كريمة وبحر الزمالك

الأكثر قراءة

اتحاد الكرة يعلن موعد انطلاق بطولة الدورى

كالعادة.. الزمالك يهزم الأهلى فى «قمة اليد»

آخر أخبار عودة الطيران السعودي الدولي إلى مصر

استجابة لـ«الدستور».. «صناع الخير» تتكفل بعلاج «الطفلة فريدة»

بعد تحذيرات «الصحة».. كيف تتجنب الإصابة بكورونا في الموجة الرابعة؟

الغرف التجارية: مد فترة معرض «أهلًا مدارس» حتى 1 أكتوبر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

طارق المرصفى

أسامة علي ماهر

بيكا يتحدى داروين

د. أشرف الشامى

كبسولة سعادة «2»

د هند جاد

أنا مش حلمك الشرقى!

أسماء محفوظ

الميكافيلية دائمًا تنتصر

د. بهي الدين مرسي

عبقرية البدن

ثروت الخرباوي

حروب حقوق الإنسان لتفكيك الدول

ماجد حبته

الوباء والمناخ و... السد

صور

طلائع الجيش بطلا لكأس السوبر على حساب الأهلي لأول مرة في تاريخه

مباراة الأهلي وطلائع الجيش في السوبر المصري

حديقة مش كلها قطط وكلاب

محطة تل أبيب

المزيد

وزيرة الطاقة الإسرائيلية: تعزيز العلاقات مع مصر أهم أهدافنا

الأردن يطالب بوقف الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى

«طيران العال» الإسرائيلي يطالب بـ 100 مليون دولار تعويضا من حكومته