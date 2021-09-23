تجديد حبس المتهمين بقتل شاب وإصابة خاله خلال مشاجرة في المقطم

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة حبس 4 متهمين، بقتل شاب وإصابة خاله خلال مشاجرة، ١٥ يوما على ذمة التحقيقات.

وكشفت معاينة الجثة أنها لشاب في عقده الثاني، مصاب بطعنات في أماكن متفرقة من جسده أدت إلى تهتكات ونزيف شديد سببا الوفاة.

وتمكن رجال مباحث القاهرة، من القبض على 4 متهمين، قتلوا شابًا وأصابوا خاله بمنطقة المقطم.

ورد بلاغ إلى قسم شرطة المقطم بنشوب مشاجرة وسقوط قتيل ومصاب بمساكن الزلزال، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة محمود م، فى العقد الثالث من العمر، مصاب بعدة طعنات، وبعمل التحريات دلت على نشوب مشاجرة بين والدة المتوفى وكهربائى وعندما توجه المجنى عليه برفقة خاله لمعاتبته على إهانة والدته نشبت مشاجرة بين الطرفين، واستعان المتهم بأقاربه وأصدقائه وتعدوا على المجنى عليه مما أسفر عن وفاته وأصابوا خاله وبأعداد الاكمنة اللازمة تم ضبط المتهمين وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وبعرضهم على قاضي المعارضات بالمحكمة أصدر قراره المتقدم.