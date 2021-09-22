البابا تواضروس يلتقي الأنبا رافائيل.. ويستقبل خدام «قدرات النشء وبناء السلام»

قال القمص موسى إبراهيم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، استقبل في المقر البابوي بالقاهرة، اليوم الأربعاء"، الأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس قطاع وسط القاهرة.

وأضاف المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن الأنبا رافائيل عرض على قداسة البابا بعض الأمور الخاصة بالخدمة في قطاع وسط القاهرة.

كما استقبل البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة، اليوم الأربعاء، نيافة الأنبا يوليوس الأسقف العام لكنائس قطاع مصر القديمة، وأسقفية الخدمات العامة والاجتماعية والمسكونية، وبرفقته عددًا من قيادات أسقفية الخدمات وخدام وخادمات برنامجي "قدرات النشء" و "بناء السلام" ، إلى جانب مجموعة من الآباء كهنة الكنائس التى قامت بتنفيذ برنامج المدرسة الصيفية في إطار برنامج "قدرات النشء" بالتنسيق مع أسقفية الخدمات.

و قال المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن الآباء الكهنة قدموا عرضًا لأنشطة الأطفال المشاركين في أنشطة المدرسة الصيفية، التي تنوعت ما بين أنشطة كنسية وثقافية وإلكترونية ووطنية وغيرها من الأنشطة.

وأعرب قداسة البابا عن سعادته بما قُدِم من مواهب من قبل الأطفال المشاركين داعيًا إلى ضرورة انتشار فكرة "المدرسة الصيفية" فى كافة الكنائس.

وأضاف القمص موسى إبراهيم، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن فريق برنامج "بناء السلام" قدم نسختين إحداهما باللغة العربية والأخرى بالإنجليزية، للوثائق التي وقعها قداسة البابا مؤخرًا والخاصة بدعم قضايا تنظيم الأسرة ومكافحة ختان الإناث ومناهضة العنف ضد المرأة، وتم الاتفاق على إيداع هذه النسخ في المقر البابوى بالقاهرة وكذلك في المكتبة البابوية بمركز لوجوس، بوادي النطرون.