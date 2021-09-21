نيقولا انطونيو: أبحاث رئيس أساقفة سيمفيروبول بشأن الالتهابات القيحية تستخدم حتى الان



أدلى الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، المتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، بتصريح، حول "الطبيب الجراح القديس لوقا الروسي، رئيس أساقفة سيمفيروبول، "قديس القرن العشرين".



وقال الأنبا نيقولا أنطونيو، الوكيل البطريركي للشؤون العربية، في بيان رسمي، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: ولد القديس لوقا الطبيب (فوينو ياسينستسكي) عام 1877 في شبه جزيرة كيرتش في القرم. تزوج من آنا فاسيليفنا التي رقدت في سن 38 عاما، لذلك أخذ القديس على عاتقه مسؤولية تربية أطفاله الأربعة.



وأضاف: "في عام 1920 انتخب أستاذا للتشريح والجراحة الطبوغرافية في جامعة طشقند. كانت أبحاثه حول مسألة الالتهابات القيحية مبتكرة وكتب الدليل الذي لا يزال يستخدم حتى اليوم، ورُسم كاهنًا في عام 1921، وأسقفًا لطشقند عام 1923، وفي عام 1946 تمت ترقيته إلى رئيس أساقفة سيمفيروبول في القرم. من عام 1922 حتى نهاية حياته الأرضية، عانى من الاعتقالات والنفي والتعذيب المروع. حاولوا قتله مرات عديدة لكن الله حفظه. طوال السنوات التسع الأخيرة من حياته كان أعمى بسبب الجلوكوما، لكنه أظهر في هذا أيضًا صبرًا مثل أيوب.



وتابع: "رقد في الرب في 11 يونيو 1961. وبعد رقاده جرت العديد من معجزات الشفاء باسمه، وبطلب مساعدته بشهادة العديد من المؤمنين كهنة وعلمانيون.



وعن حياته وسلوكه قال: "عندما دعاه الأسقف ليصبح كاهنا، استجاب على الفور بحماس شديد، لأنه اعتبر أن الدعوة جاءت من الله نفسه، على الرغم من أنه لم يفكر بها من قبل، وعلى الرغم من أنه كان طبيبًا وجراحًا ناجحًا ذا سمعة كبيرة. وكان لا يمكن فيه تمييز الأسقف عن الطبيب. وكان القديس لوقا يشفي المرضى باستخدام العلوم الطبية، ولكن أيضًا من خلال الصلاة. كما تضمنت خدمته الرعوية أن يكون طبيباً لأنه حاول أن يشفي الناس جسدياً وروحياً. بسبب حبه الكبير لله أحب الآخرين، كل ذلك بدون استثناء وبدون تمييز. كان لديه حماسة نارية وإنكار كبير لذاته. كما اعترف هو نفسه، أنه أحب الاستشهاد. إلى جانب ذلك، كانت حياته كلها استشهادًا مستمرًا وشهادة مدوية للمسيح. لكنه ذاق أيضًا الكثير من الأفراح الروحية والبركات السماوية".



واضاف:"يقول القديس: "أعلم أن هناك الكثير من الأشخاص الذين يتساءلون كيف تمكنت ، بعد أن اكتسبت شهرة كجراح حكيم وعظيم ، أن أترك العلم والجراحة لأصبح مبشرًا بإنجيل المسيح. أولئك الذين لديهم مثل هذه الأفكار ، نرتكب خطأً كبيراً معتقدين أنه من المستحيل التوفيق بين العلم والدين ... يعلمنا تاريخ العلم أنه حتى العبقريون حكماء جاليليو ونيوتن وكوبرنيكوس وباستور وعالم وظائفنا العظيم بافلوف، كانوا أناسًا متدينين بعمق. وأنا أعلم أنه من بين أساتذتنا ومعاصرينا، هناك الكثير ممن يؤمنون. في الواقع، إنهم يطلبون بركتي".



وتابع: "ثم يؤكد، من خلال التجربة، أن عملي ككاهن والطبيب هو عمل الشفاء وتخفيف المعاناة بين إخواننا البشر: "دون أن أدرك ذلك، فإن الرب قادني في شبابي الرقيق إلى الكهنوت، الذي لم أفكر فيه أبدًا، لأنني أحببت بشغف أن أكون جراحًا وكنت مكرسًا لذلك من كل روحي. لقد استوفت هذه الخدمة طموحي بشكل كامل وكان علي دائمًا خدمة الفقراء والمعاناة، وبذلت كل قوتي للتخفيف من آلامهم وتلبية احتياجاتهم".

واكمل: "وقد قام القديس لوقا، بصفته راعًا حقيقيًا، بتغذية قطيعه العقلاني الذي أوكله إليه المسيح من خلال الكنيسة باللبن النقي للتعليم الأرثوذكسي. لم يكف عن التبشير والتوعية بشعب الله، على الرغم من التوصيات والنواهي والإجراءات القاسية لسلطة الدولة. لم تكن كلماته نتيجة انعكاس، بل تألق قلبه النقي الناري، لأن ما علمه كان في الأساس خبراته الشخصية. مارس طوال حياته ما يبشر به، ولهذا تردد صدى كلماته في قلوب الناس وتسبب في التوبة الحقيقية والتجديد الروحي. كانت كلماته ناريّة، لأنها جاءت من قلب مملوء بنار الروح القدس الذي لم يأكل مستمعيه، بل أنعشهم وأعطاهم القوة والشجاعة والعزاء.



واختتم :"تحتفل الكنيسة بإحياء تذكار القديس لوقا صانع المعجزات، رئيس أساقفة سيمفيروبول وشبه جزيرة القرم، في 18 مارس (آذار)، وهو اليوم الذي فيه تم الكشف عن رفات القديس.