هيشتغل مطرب أفراح.. حقيقة اعتزال محمد هنيدى التمثيل

ننشر خلال التقرير التالي حقيقة اعتزال محمد هنيدي التمثيل بعد منشور له قال فيه إنه «هيشتغل مطرب أفراح»، وهو ما جعل الفنان الكوميدي محمد هنيدي من أكثر الأسماء تداولا عبر محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي.

حقيقة اعتزال محمد هنيدى التمثيل

ويبحث محبو الفنان الكوميدي عن حقيقة اعتزال محمد هنيدي التمثيل بعد منشوره الذي نشره عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي وكتب فيه: “«قررت النهارده الصبح قرار مهم.. قررت اعتزال التمثيل والتفرغ لمهنتي الجديدة كمطرب أفراح شعبي».

وعلم «الدستور» أن المنشور عبارة عن منشور ساخر فقط ولم يعتزل محمد هنيدي التمثيل ولم يفكر فيه على الإطلاق، وأنه حاليا في لوكيشن تصوير فيلمه الجديد «الجواهرجي» الذي يقدم فيه تجربة كوميدية جديدة بمشاركة الفنانة منى زكي وعدد كبير من النجوم، منهم الفنانة لبلبة، كما وقع الاختيار على الفنان أحمد السعدني ليشارك في الفيلم الجديد أمام هنيدى، ويجسد دورا مهما ومحوريا خلال أحداث الفيلم، ويشارك عدد كبير من النجوم في أدوار شرفية في الفيلم، منهم الفنانة ريم مصطفى، ثم الفنان آسر ياسين، والفنانون أحمد حلاوة، وعارفة عبدالرسول، وتارا عماد.

آخر أعمال محمد هنيدى

وكان الفنان محمد هنيدي قد احتفل مؤخرا بنجاح فيلمه الأخير «الإنس والنمس» الذي تخطت إيراداته حاجز الـ50 مليون جنيه، ويشارك في بطولته كل من الفنانة منة شلبي، صابرين، عمرو عبدالجليل، بيومى فؤاد، عارفة عبدالرسول، محمود حافظ، دنيا ماهر، شريف الدسوقي، إضافة إلى مشاركة عدد من الفنانين كضيوف شرف، الفيلم قصة وإخراج شريف عرفة، وسيناريو وحوار شريف عرفة وكريم حسن بشير.

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والفيلم تدور أحداثه في إطار كوميدي رعب، من خلال موظف يتحول ليجد نفسه بين عالمي الخير والشر، ويحب فتاة من العالم الآخر، ويقدم دور موظف خلال الأحداث.