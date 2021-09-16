سفير مصر بجنوب السودان يبحث مع رئيسة المجلس التشريعى دعم التعاون البرلمانى

التقى سفير مصر لدى جنوب السودان محمد قدح، مع رئيسة المجلس التشريعي الانتقالي الجديد "جيما نونو كومبا"، حيث قدم لها التهنئة على تشكيل البرلمان الانتقالي الجنوب سوداني بغرفتيه (المجلس التشريعي ومجلس الولايات) في أغسطس الماضي.

كما هنأ سفير مصر لدى جنوب السودان، جيما نونو كومبا على توليها رئاسة المجلس التشريعي باعتبارها أول سيدة تشغل هذا المنصب في جنوب السودان، معربًا عن التمنيات لها بالتوفيق، وذلك حسب بيان لوزارة الخارجية.

و‎تم خلال اللقاء مناقشة سبل التعاون بين البرلمانين في مصر وجنوب السودان، ومن بينها مقترح إنشاء مجموعة صداقة لتكون بمثابة جسر للتواصل بين البرلمانين، كما تم تناول الاستحقاقات المُنتظرة أمام البرلمان الانتقالي الجنوب سوداني، ومن بينها الموضوعات المتعلقة بتنفيذ اتفاق السلام المُنشط.

‎من جانبها، أعربت جيما نونو كومبا رئيسة المجلس التشريعي الانتقالي عن الشكر على التهنئة، كما أعربت عن التطلع لتعزيز التعاون البرلماني بين البلدين من خلال مجموعة الصداقة البرلمانية المقترحة، فضلًا عن التعاون في مجالات التدريب وبناء القدرات.

السفير المصري بجنوب السودان يلتقي بوزيرة الثقافة

التقى سفير جمهورية مصر العربية لدى جنوب السودان د محمد قدح مع وزيرة الثقافة الجنوب سودانية "نادية أروب"، مطلع الشهر الجاري حيث تم بحث مقترحات تعزيز التعاون بين البلدين في مجالي الثقافة والفنون، مع إهداء شحنة من الكتب المقدمة من وزارة الثقافة المصرية إلي نظيرتها بجنوب السودان.

وأوضح السفير المصري الدكتور محمد قدح أن الكتب المهداة تتشكل من مجموعة إصدارات للمجلس الأعلى للثقافة، والهيئة العامة للكتاب، والهيئة العامة لقصور الثقافة، فضلًا عن عدد من الأفلام الروائية، مضيفًا أنه سيتم تقديم سلسلة أخرى من إصدارات المركز القومي للترجمة قريبًا.

من جانبها، قدمت وزيرة الثقافة الجنوب سودانية الشكر لوزارة الثقافة المصرية على المواد المهداة، مثمنة الدعم المصري لقطاع الثقافة في جنوب السودان، كما أوضحت أن جوبا بصدد تنظيم المهرجان الأول للثقافة والسلام قريباً، ومعربةً عن تطلعها لمشاركة الجانب المصري في المهرجان، مشيدةً بالعلاقات المتشعبة التي تربط البلدين.