غادة والى: مصر فى مقدمة الدول التى أصدرت تقارير التنمية البشرية

قالت الدكتورة غادة والي، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، إن مصر في مقدمة الدول التي أصدرت تقارير التنمية البشرية، والذي شارك في إعداده أفضل أساتذة الاقتصاد والاجتماع وخبراء منظمات المجتمع المدني والجهات البحثية، مشيرة إلى أن تقارير التنمية البشرية تكمن أهميتها في رصد جميع جوانب الحياه؛ لأنها تتحدث عن مؤشرات الصحة والتعليم والحوكمة والإدارة.

وأشارت "والي" ـ في اتصال هاتفي مع قناة "الحياة اليوم" مساء الأربعاء - إلى أنها سبق لها العمل في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي المعني بإصدار تقارير التنمية البشرية، وذلك قبل الانتقال إلى وزارة التضامن الاجتماعي، موضحة أن تقارير التنمية البشرية تصدرها الدول المختلفة ما يسمح للدول بالإطلاع علي تجارب بعضهم البعض، لافتة إلى أن هذه التقارير متاح بـ 6 لغات ويعرض التحديات التي تواجه الدول.



في سياق متصل، أكدت "والي"، أن مصر واجهت الإرهاب بالتنمية عبر المشروعات المتعددة وإتاحة فرص عمل للشباب، والذي استتبعه التأثير على ظاهرة الهجرة غير الشرعية، مشيرة إلى أن التنمية تعد أحد أهم أساليب مواجهة الإرهاب؛ حيث تساهم في رفع الوعي للحيلولة دون الوقوع ضحية للاتجار بالبشر.

وتابعت غادة والي، أن نجاح أي تجربة للإصلاح الاقتصادي تعتمد على قيادة ورؤية، كاشفة عن وصول برنامج "تكافل وكرامة" إلى الملايين من الأسر المصرية وقدم خدماته في جميع قري مصر، بالإضافة إلى رفع وتحسين المعاشات.

وقالت إن الحكومة المصرية تستهدف تحقيق جودة الحياة لمساعدة المواطن المصري، مؤكدة أن مصر دائمًا تلتزم بتعهداتها المختلفة ومنظمة حقوق الإنسان تعمل في جميع المسارات، ومنها المسارات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وجميع هذه الحقوق متكاملة ولا يمكن فصلها عن بعضها البعض.