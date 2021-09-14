الثلاثاء 14 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إعلان حالة الطوارئ في ولاية لويزيانا بأمريكا بسبب العاصفة نيكولاس

عاصفة
عاصفة

 أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، حالة الطوارئ في ولاية لويزيانا جنوب شرق البلاد بسبب العاصفة الاستوائية نيكولاس التي تجتاح المنطقة.

وقال البيت الأبيض - في بيان اليوم الثلاثاء اليوم، أعلن الرئيس جوزيف ر. بايدن الابن وجود حالة طوارئ في ولاية لويزيانا وأمر بالمساعدة الفيدرالية لتكملة جهود الاستجابة الحكومية والمحلية، نظرًا للظروف الطارئة الناجمة عن العاصفة الاستوائية نيكولاس التي بدأت في 12 سبتمبر 2021، وتستمر".

وكان المركز الوطني للأعاصير في الولايات المتحدة قد أعلن فجر اليوم أن العاصفة الاستوائية نيكولاس اشتدت في خليج المكسيك لتصبح إعصارًا من الفئة الأولى مع اقترابها من السواحل الأميركية، وتتجه حالياً إلى مدينة هيوستن في تكساس، ومن المتوقع أن تؤدي إلى أمطار غزيرة ورياح عاتية وعواصف، مشيرًًا إلى أنه من المتوقع أن تؤثر على غرب لويزيانا.

وكانت أعلنت السلطات في ولاية لويزيانا الواقعة جنوبي الولايات المتحدة يوم، ارتفاع عدد القتلى جراء إعصار “إيدا” المدمر.

ووفقًا للأرقام الرسمية فإن هناك الآن 26 حالة وفاة مؤكدة في لويزيانا بعد أن كانت 15 حالة.

وذكرت وزارة الصحة في لويزيانا في بيان لها،أن تسعة أشخاص لقوا حتفهم حتى الإثنين الماضي بسبب ارتفاع درجة الحرارة نتيجة لانقطاع التيار الكهربائى المرتبط بالعواصف، بينما لقي شخصان آخران حتفهما بسبب التسمم بأول أكسيد الكربون.

وبسبب الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي بعد العاصفة، لم يتمكن مئات الآلاف من الأشخاص من استخدام مكيفات الهواء بالرغم من حرارة الصيف المرتفعة، كما استخدم العديد منهم مولدات كهربائية، مما يشكّل خطرا بالتسمم بأول أكسيد الكربون حال انعدام التهوية الكافية.

وضرب إعصار “إيدا” جنوب غرب مدينة نيو أورلينز في 29 أغسطس كإعصار خطير من الفئة الرابعة قادم من خليج المكسيك.

وتسبب الإعصار في أضرار جسيمة، ولا تزال نحو 300 ألف أسرة تعاني من انخفاض التيار الكهربائي في الولاية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار بلا أسرار

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