محافظ دمياط تبحث دراسة تطوير ورفع كفاءة طريق الميناء

ترأست الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، الاجتماع التنسيقى المُنعقد اليوم بحضور النائب ضياء الدين داود عضو مجلس النواب، واللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة و ممثلى هيئة ميناء دمياط وجهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة ورؤساء شركات المرافق ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط ومديرى إدارة المرور ومديرية الطرق وهيئة الطرق والكبارى وذلك لبحث محاور تنفيذ مخطط تنفيذ ازدواج ورفع كفاءة طريق الميناء بدءًا من منطقة مرور السنانية حتى بوابة الصادر بالميناء بطول ٢.٥ كم.

وتم استعراض شامل للتصور الخاص بالتطوير الذى تم إدراجه بخطة وزارة النقل وذلك بناء على الطلب المُقدم من النائب ضياء الدين داوود، خلال زيارة الفريق كامل الوزير وزير النقل لميناء دمياط فى مايو الماضي ، حيث تم توفير المبالغ المالية بالتنسيق مع المحافظة، هذا وقد تم عرض الموقف الخاص بخطوط وشبكات المرافق هناك، حيث وجهت "المحافظ" بمعاينة الموقع وتقديم دراسة شاملة تتضمن موقف كل مرفق خلال أسبوع، وذلك قبل البدء فى خطة رفع الكفاءة لتوسعة الطريق ورصفه بالبلاطات الخرسانية كى يتحمل الأحمال الثقيلة التى تمر عليه نظرًا لكونه طريقًا حيويًا يؤدى إلى الميناء وطريق رأس البر الغربى.

وأكدت "محافظ دمياط" على هيئة الطرق والكبارى بدمياط بوضع جدول زمنى محدد وخطة متكاملة للمشروع يتضمن إنشاء جزيرة وسطى وأعمدة إنارة، على أن يكون التنفيذ عبر مراحل لعدم تعطيل الحركة المرورية بالمنطقة، كما وجهت تعليماتها إلى إدارة المرور بإعداد خطة لتحقيق السيولة المرورية وتوفير خدمات بالمنطقة.

وتوجهت "الدكتورة منال عوض" بالشكر مجددًا إلى الفريق كامل الوزير وزير النقل على استجابته لمطالب المحافظة، وحرصه على دعم منظومة الطرق بها بدمياط.