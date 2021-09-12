إحالة رجل قتل ابنة زوجته في أكتوبر للجنايات

أحالت النيابة العامة بالجيزة، اليوم الأحد، متهما يعمل شريكا في مصحة لعلاج الإدمان إلى محكمة الجنايات، بتهمة الاعتداء على ابنة زوجته الطفلة وعمرها 3 سنوات، بالضرب حتى الموت وقتلها لتناول الطفلة عقاراً مخدراً من زجاجة خاصة به بمنطقة السادس من أكتوبر.

كانت أجهزة الأمن قد كشفت غموض مقتل طفلة بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة، وكشفت التحريات أن زوج والدتها وراء ارتكاب الواقعة، عقب تعديه عليها بالضرب حتى فاضت روحها، وأُلقى القبض على المتهم، وأُحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

بلاغ

وتلقى قسم ثان أكتوبر بلاغ من أحد المستشفيات باستقباله جثة طفلة، 3 سنوات، وتوصلت تحريات فريق البحث برئاسة اللواء علاء الدين سليم، مساعد الوزير لقطاع الأمن العام، بمشاركة مفتشي القطاع وضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة زوج والدة المجنى عليها، «شريك بمصلحة لعلاج الإدمان»، 37 سنة، له معلومات جنائية.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية، وتمكنت من ضبطه، وبمواجهته بالتحريات اعترف تفصيليًا بارتكابه الواقعة، وقرر اصطحابه المجنى عليها إلى شقة بدائرة القسم وتعاطيه دواء مخدرًا، وأنه فوجئ بشرب المجنى عليها باقى زجاجة الدواء، فتعدى عليها بالضرب، مُحْدِثًا إصابتها التي أودت بحياتها، لافتًا إلى استعانته بسائق «توك توك» لنقل جثة المجنى عليها إلى منزله، وأنه أخبر أسرته بفقدها الوعى.