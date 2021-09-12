تراجع عدد حالات الإصابة بكورونا فى كوريا الجنوبية لما دون 1800

انخفضت أعداد الحالات اليومية للإصابات بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية إلى أقل من 1800 حالة اليوم الأحد فيما تحاول السلطات الصحية الحد من الإصابات بالفيروس قبل عطلة مهمة، وسط استمرار العدوى في الانتشار في منطقة سول الكبرى.



وسجلت البلاد 1755 حالة إصابة بكوفيد- 19، بما في ذلك 1725 إصابة محلية، ليرتفع إجمالي عدد الحالات إلى 272 ألفا و 982 حالة، وفقا للوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.



وانخفضت أحدث حصيلة يومية للحالات بعد تسجيل أكثر من 1800 حالة خلال اليومين الماضيين.

وسجلت البلاد حالة وفاة جديدة، ليرتفع عدد الوفيات إلى 2359.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد، ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان الصينية، في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ للصحة العامة محل الاهتمام الدولي، و وجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند، ثم البرازيل، و فرنسا، و روسيا، و تركيا، و المملكة المتحدة، و إيطاليا، و إسبانيا، و ألمانيا، و الأرجنتين، و كولومبيا، و بولندا، و إيران، و المكسيك.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، و يجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، و يتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، و الهند، و البرازيل، و المملكة المتحدة، و تركيا، و إندونيسيا، و المكسيك، و روسيا، و لا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.