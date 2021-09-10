السبت 11 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

ما الذي يحدث لجسمك عند النوم على معدة فارغة؟

الجوع وعلاقتة بالنوم
الجوع وعلاقتة بالنوم

تخطى وجبة العشاء لأنك تحاول خسارة الوزن الزائد، يعد من العادات الغذائية الخاطئة، التي يجب أن تعيد النظر فيها، فوفقًا لما ذكره موقع "health digezt" الطبي، فهناك بعض الأشياء التي يمكن أن تحدث إذا ذهبت إلى السرير ومعدتك فارغة.

أكد الخبراء أن الجوع شيء يمكن أن يترك عقلك نشطًا حتى أثناء محاولاتك للنوم، وهذا شيء يمكن أن يمنعك من الحصول على نوم جيد، فهناك الكثير من الأشياء غير المواتية التي يمكن أن تنبع من الفشل في الحصول على نوم جيد ليلاً والتي منها الأتي.

مستويات عالية من التوتر:

يعتبر الحصول على 7 إلى 9 ساعات من النوم كل ليلة فكرة رائعة خاصة إذا كنت تعيش أسلوب حياة مرهق، فالكثير من النوم أمر حيوي للسماح لعقلك وجسمك بالانتعاش بشكل أفضل بكثير من الإجهاد.

ونظرًا لأن الجوع يمكن أن يمنعك من القيام برحلة لطيفة إلى أرض الأحلام، فيمكن تقليل مستويات التوتر لديك.

تقلب المزاج:

يمكن أن يكون للحرمان من النوم تأثير سلبي على حالتك المزاجية، حيث يمكن أن ينبع هذا من حقيقة أن جسمك محروم من الكربوهيدرات التي تشتد الحاجة إليه، والتي  تلعب دورًا مهمًا للجسم.

وإذا كنت تعاني من اضطراب القلق أو الاكتئاب السريري، فإن الذهاب إلى الفراش مع الجوع  ليس فكرة جيدة لأنه قد يؤدي إلى تفاقم مشكلتك النفسية.

نقص الطاقة:

يمكنك إلقاء اللوم على عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم عالي الجودة وأيضًا وجود القليل من الطاقة أو عدم وجودها حيث تم استخدام الكثير منها بالفعل في عملياتك الجسدية المختلفة أثناء نومك بسرعة.

زيادة الوزن:

إذا كنت تعتقد أن الابتعاد عن وجبة العشاء يمكن أن يساعدك على إنقاص وزنك، فكر مرة أخرى في هذا الاعتقاد، حيث أكد الخبراء أنه يمكن أن يجعلك تكتسب المزيد من الأوزان.

وأوضح الباحثون، أن الفشل في الحصول على ما يكفي من النوم في الليل يمكن أن يبطئ من معدل التمثيل الغذائي البطيء، حيث  يمكن أن يجعل التخسيس صعبًا.

العادات الغذائية خسارة الوزن الكربوهيدرات زيادة الوزن الإجهاد النوم

رئيس التحرير

وائل لطفي

القدوة التى يحتاجها البعض

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