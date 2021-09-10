أعداد وفيات ومصابى كورونا فى اليمن تواصل ارتفاعها

واصلت أعداد الوفيات والمصابين بفيروس كورونا المستجد في اليمن ارتفاعها اليوم الجمعة خلال موجة تفش ثالثة للفيروس.



وقالت لجنة الطوارئ لمواجهة كورونا، التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا ومقرها عدن، في بيان إنها سجلت 39 إصابة جديدة مؤكدة بكوفيد-19 و12 حالة وفاة، ست منها في محافظة حضرموت، بورة تفشي الوباء الرئيسية، وخمس في عدن وواحدة في محافظة لحج، مقارنة مع 37 إصابة وثماني وفيات أمس الخميس.



وارتفع إجمالي عدد الإصابات في المناطق التابعة للحكومة اليمنية في جنوب وشرق البلاد إلى 8306 إصابات توفي منها 1561 حالة بينما تعافى 5162.



ويُعتقد أن عدد الإصابات الفعلية في اليمن أعلى من ذلك بكثير، لكن معظم المصابين لا يذهبون إلى المستشفيات بسبب الفقر وضعف الثقة بالقطاع الصحي.



ولا تزال جماعة الحوثي التي تسيطر على العاصمة صنعاء وأغلب المراكز السكانية الحضرية الكبرى بشمال وغرب البلاد تتكتم على أعداد الإصابات والوفيات الناتجة عن الفيروس.



كانت السلطات المحلية في عدن قد علقت، أمس، الدراسة في مراحل التعليم الأساسي والثانوي بسبب الموجة الثالثة من فيروس كورونا والارتفاع الشديد في درجات الحرارة واستمرار انقطاع التيار

الكهربائي لساعات طويلة.



ترتيب إصابات فيروس كورونا عالميًا

تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات "كوفيد-19" في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، وإندونيسيا، والمكسيك، وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.