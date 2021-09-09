الجمعة 10 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تشميع مركز لعلاج الإدمان ضُبطت داخله أقراص مخدرة بالغربية

صورة من الحدث
صورة من الحدث

تمكنت الإدارة العامة للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص بمديرية الصحة، اليوم الخميس، من غلق وتشميع أحد مراكز علاج الإدمان غير المرخصة، بإحدى قرى مركز طنطا وضبط كمية من الأدوية المخدرة وغير المسموح بتواجدها في مركز لعلاج الإدمان وتم عمل محضر تحريز وجاري استصدار قرار غلق لهذا المركز.

يأتي ذلك بناء على توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بعد ورود معلومات عن مركز لعلاج الإدمان ، يزاول نشاطه دون الحصول على الترخيص اللازم، أو بالمخالفة لأحكام القانون، وأدوية مخدرة، على الفور تم التأكد من صحة المعلومات، واتخاذ الإجراءات ضد مركز ا. ل. م.س لعلاج الإدمان بإحدى القري التابعة لمركز طنطا.
ووجه الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية بتشكيل لجنة مكبرة على الفور برئاسة الدكتور حامد محمود ، مدير عام العلاج الحر ، وعضوية مفتشي العلاج الحر د. احمد كامل الشيخ و د. مهاب صلاح ولجنة من ادارة الصيدلة بمرافقة لجنة من ادارة التوعية والاتصال بأجهزة خفض الطلب بالادارة العامة لمكافحة المخدرات بالمرور على مراكز العلاج النفسي وعلاج الإدمان بمحافظة الغربية وقد تم ضبط كمية من الأدوية المخدرة وغير المسموح وإحالة الموضوع الى النيابة لإتخاذ اللازم .

تشميع مركز لعلاج الادمان ضبطت داخله اقراص مخدرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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