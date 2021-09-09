الخميس 09 سبتمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

سامح شكرى: الاتفاق حول سد النهضة يجنب المنطقة «مشهدًا لا يحمد عقباه»

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع العادي لوزراء خارجية جامعة الدول العربية

أكد سامح شكري، وزير الخارجية ، «ثوابت الموقف التفاوضي لمصر والسودان بشأن سد النهضة»، مشددا على أن «الحلَ يكمُن في اتفاق مُلزم وعادل يصون حق إثيوبيا في التنمية الذي نحترمه ونقدره».

وأضاف «شكري»، خلال الاجتماع العادي لوزراء خارجية جامعة الدول العربية، أن حق إثيوبيا لا يمكن أن «يأتي بأي شكل من الأشكال خصماً من حقوق مصر والسودان المائية في نهر النيل».

وتابع: «اعتماد قواعد ملء وتشغيل السد عبر اتفاق الأطراف المعنية اتفاقاً قانونياً ملزماً سيجنب انزلاق المنطقة إلى مشهد أكثر تعقيداً لا يحمد عقباه ولا نرغب في الذهاب إليه».

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