شكرى: مصر تريد تسويات سياسية تعيد سوريا لمكانتها

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إنه قد مر عقد على بداية الأزمة السورية، وما زال الشعب السوري الشقيق يرزح تحت وطأة هذه الأزمة التي تنال من أمنه واستقراره وتؤثر بشكل قاسٍ على مقدرات معيشته.

وأضاف شكري، خلال الاجتماع العادي لوزراء خارجية جامعة الدول العربية: «بتنا نشهد بكل أسى تبعات هذه الأزمة، وندرك بألم آثارها طويلة الأمد على الشعب السوري الشقيق وعلى مستقبله».

واستطرد: «هذه الآثار والتبعات لن يمكن تجاوزها إلا من خلال التوصل إلى تسويات ومخارج سياسية وفقاً للمرجعيات الدولية بما يحفظ وحدة سوريا وسلامة أراضيها ومقدرات شعبها الشقيق، ويعجل بعودتها إلى أسرتها العربية وإلى المجتمع الدولي».